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Deutsche Bank увидел риск потери контроля над подразделением в России

Deutsche Bank в своем отчете предупредил о риске потери контроля над своим подразделением в России из-за западных санкций, введенных из-за военной операции на Украине и действий российских регуляторов.
РБК
«Неблагоприятные действия регулирующих органов могут привести к потере контроля над местными активами», — также предупреждает банк.
РБК
В июле замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что власти не будут давать разрешения на продажу российских активов иностранными банками в ответ на меры против российских банков за рубежом.
РБК
В марте 2022 года Deutsche Bank на фоне событий на Украине объявил о сворачивании оставшегося бизнеса на территории России.
ТАСС

Подробнее о событии

Deutsche Bank видит риск потери контроля над российскими активами
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Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
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