Deutsche Bank в своем отчете предупредил о риске потери контроля над своим подразделением в России из-за западных санкций, введенных из-за военной операции на Украине и действий российских регуляторов.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев опубликовал в телеграм-канале карту Европы, на которой большая часть территории нынешней Украины относится к другим странам, в том числе к России, Польше и Румынии — по его словам, именно такого будущего ждут западные аналитики.
Россия сообщила о своем намерении остаться на Международной космической станции (МКС) до тех пор, пока в 2028 году не построит собственную орбитальную станцию, сообщает Reuters со ссылкой на главу космического командования НАСА Кэти Людерс.
Наращивание поставок западного оружия Киеву может вынудить Россию перейти к жесткому ответу, пропорциональному дальности действия применяемых Украиной реактивных систем залпового огня, заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.