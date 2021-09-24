Lenta.ruDeutsche Energiepool разорвала контракты на поставку газа из-за резкого роста ценНемецкая компания-поставщик энергии и газа для промышленных предприятий Deutsche Energiepool разорвала контракты с некоторыми потребителями из-за резкого роста цен на энергоносители.Lenta.ruСобственные закупочные цены Deutsche Energiepool выросли втрое.РИА НовостиКомпания заявила, что прекращает поставки газа по всей Германии, но для сохранения рабочих мест сосредоточится на предоставлении услуг в энергетическом секторе.РИА НовостиПо данным газеты, поставками для бывших клиентов Deutsche Energiepool займется компания Eon.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииНемцы на грани: Один из поставщиков газа отказался от клиентов из-за цен на топливоЦарьград17:26Один из немецких газовых поставщиков закрылся из-за высоких цен на рынкеИнтерфаксвчера в 11:07Deutsche Energiepool разорвала контракты на поставку газа из-за резкого роста ценLenta.ru17:17Поставщик газа Deutsche Energiepool в ФРГ разорвал контракты с клиентами на фоне высоких ценПРАЙМвчера в 15:59Немецкая компания прекратила поставки газа клиентам из-за высоких ценNews.ru17:20Показать ещёОценить10Поделиться