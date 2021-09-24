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Deutsche Energiepool разорвала контракты на поставку газа из-за резкого роста цен

Немецкая компания-поставщик энергии и газа для промышленных предприятий Deutsche Energiepool разорвала контракты с некоторыми потребителями из-за резкого роста цен на энергоносители.
Lenta.ru
Собственные закупочные цены Deutsche Energiepool выросли втрое.
РИА Новости
Компания заявила, что прекращает поставки газа по всей Германии, но для сохранения рабочих мест сосредоточится на предоставлении услуг в энергетическом секторе.
РИА Новости
По данным газеты, поставками для бывших клиентов Deutsche Energiepool займется компания Eon.
ПРАЙМ

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