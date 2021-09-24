Китай «должен быть готов к нанесению первого ядерного удара» в ответ на растущее американское присутствие в регионе и стратегическое партнерство США, Великобритании и Австралии (AUKUS), заявил высокопоставленный пекинский дипломат.
В ходе переговоров с курдами, которых Анкара считает террористами и пытается вытеснить из Сирии, российская сторона пообещала приложить все усилия для создания автономии на территории страны и обеспечения безопасности.
Известный юрист Аркадий Брызгалин в разговоре с журналистами портала BLITZ+ отметил, что если Королёва действительно несколько лет скрывала получение 173 млн руб. в биткоинах, то этот факт может быть расценен как сокрытие доходов.