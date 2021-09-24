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Deutsche Energiepool разорвала контракты на поставку газа из-за резкого роста цен

Немецкая компания-поставщик энергии и газа для промышленных предприятий Deutsche Energiepool разорвала контракты с некоторыми потребителями из-за резкого роста цен на энергоносители.
Lenta.ru
"В последние месяцы закупочные цены на газ и электричество на рынке выросли почти втрое, цены на новые закупки выросли вчетверо", - говорится на сайте предприятия.
Интерфакс
Компания заявила, что прекращает поставки газа по всей Германии, но для сохранения рабочих мест сосредоточится на предоставлении услуг в энергетическом секторе.
РИА Новости
Выполнять поставки вместо Deutsche Energiepool клиентам предприятия будет компания Eon.
Агентство нефтегазовой информации

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Deutsche Energiepool разорвала контракты на поставку газа из-за резкого роста цен
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