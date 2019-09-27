Парламентарий сообщил, что Комиссия направит материалы расследования «во‑первых, в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для принятия соответствующих мер, в том числе привлечения к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России для принятия решения о дальнейшей аккредитации».

с чего всё началось

Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, репортажи DW из России «не вызывают возражений».

Экономика На российский аналог «Википедии» за три года потратят 1,7 млрд рублей В ближайшие три года правительство планирует выделить почти 1,7 млрд руб. на создание российского аналога «Википедии», следует из приложения к проекту федерального бюджета на 2020 г. и плановый период 2021–2022 гг. Реализацией проекта будет заниматься издательство «Большая российская энциклопедия».

Политика Лавров и Помпео встретились на Генассамблее ООН Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео началась в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН, передает корреспондент РИА Новости.

Общество МВД предложило ввести наказание за оскорбления полицейских в интернете МВД подготовило законопроект, который вводит ответственность за «посягательства на неприкосновенность чести и достоинства» полицейского в интернете.

Армия и оружие В Японии заявили, что внимательно следят за военной активностью России Япония внимательно наблюдает за наращиванием военной мощи России и активизацией её присутствия в мире и на Дальнем Востоке.

Кино Уилл Смит представил фильм «Гемини» Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.

Экономика Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50% Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.

Кино Человек-паук вернется в киновселенную Marvel В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.

Футбол Мамаев готовится подписать контракт с «Ростовом» При положительном результате "Ростов" и спортсмен подпишут контракт, пишет "Газета.ру".

Общество В МЧС объяснили необходимость запрета курения на балконах В МЧС России заявили, что изменения в правилах противопожарного режима, в частности запрет курения на балконах, направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах.

Происшествия В ходе обыска дома у китайского чиновника обнаружили 13 тонн золота Китайские полицейские обнаружили 13 тонн золота в особняке местного чиновника Чжан Ци.

Шоу-бизнес Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.

Политика Трамп отказался отменять санкции против Ирана ради начала переговоров Предложение властей Ирана отменить все санкции для начала диалога Вашингтона и Тегерана было встречено отказом, заявил 27 сентября президент США Дональд Трамп.

Финансы ЦБ выступил против подхода Минфина к инвестициям из ФНБ внутри России Первый вице-премьер Антон Силуанов накануне объявил о планах инвестирования внутри страны 15–20% средств ФНБ, превышающих 7% ВВП.

Происшествия В Стамбуле произошло землетрясение По данным Института исследований землетрясений, эпицентр подземных толчков находился в 70 км к западу от Стамбула, в Мраморном море на глубине около 12 км. Напоминаем, что в 1999 году в Турции произошло землетрясение силой 7,9 баллов.

Политика Малахов ответил на критику МИД Киргизии По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.

Гаджеты Core i9-9900KS обойдется покупателям дороже, чем Core i9-9900K Ранее сообщалось, что новый процессор обойдется покупателям в 500-600 долларов, однако указанная стоимость – рекомендованная цена Core i9-9900K, поэтому вряд ли информация достоверная.

Гаджеты Samsung представила смартфон Galaxy A70s с 64-Мп камерой Поддерживается быстрая зарядка мощностью 25 Вт. Камеры За фото - и видео-съемку отвечает тройная основная камера, включающая: главный модуль на 64 Мп (f / 1.8) с фирменным сенсором Samsung ISOCELL Bright GW1; широкоугольный модуль на 8 Мп (f / 2.2, 123 °); датчик для измерения глубины на 5 Мп (f / 2.2).

Авто Стартовало производство новых автобусов для Подмосковья ЛиАЗ запустил производство новых автобусов к концу 2020 года.

Футбол Каррера высказался об успехах в «Ювентусе» и «Спартаке» Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался об успехах в туринском "Ювентусе" и с красно-белыми.

Политика Минздрав Чечни рассказал о состоянии здоровья Кадырова Глава Чечни Рамзан Кадыров действительно испытывает недомогание, но речь идет об обычном ОРЗ.