Политика
КоммерсантъDeutsche Welle отрицает вмешательство в дела РФ
Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, репортажи DW из России «не вызывают возражений».
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с чего всё началось
Парламентарий сообщил, что Комиссия направит материалы расследования «во‑первых, в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для принятия соответствующих мер, в том числе привлечения к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России для принятия решения о дальнейшей аккредитации».Государственная Дума РФ06:06
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Комиссия по фактам вмешательства извне завершила расследование в отношении Deutsche Welle
Государственная Дума РФ06:06
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:58, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:58, Вашингтон
Космос
Аспирант из США считает, что разработал путь к созданию «сверхсветового» двигателя
Аспирант "нашел путь" к решению проблемы Аспирант инженерного факультета Джозеф Агнью считает, что эту идею можно воплотить с практической точки зрения.
Военное обозрение 09:22
Политика
Лавров назвал паранойей слова о причастности РФ к скандалу с Трампом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг заявления о причастности Москвы к скандалу из-за звонка президента Соединённых Штатов Дональда Трампа своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.
News.ru 16:21
Политика
Песков пошутил о специальном телефоне Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о специальном «толстом мобильнике» Владимира Путина, которым он пользуется для переговоров вне рабочего кабинета.
Рамблер 16:41
Происшествия
В Рязани убили ветерана ВОВ и его супругу
Вести.Ru 11:47
Культура
Совладелец «Первого канала» и СТС займется анимацией
Национальная медиа группа (НМГ), владеющая долями «Первого канала», РЕН ТВ, «Пятого канала» и СТС, впервые проинвестирует проект анимационного мультсериала, сообщает РБК со ссылкой на представителя «НМГ студии».
Ведомости 02:22
Происшествия
По запросу США в Испании задержан гражданин России
По данным российского посольства в Мадриде, компетентные органы Испании уведомили российской диппредставительство, что 20 сентября в аэропорту Валенсии сотрудниками национальной был задержан и помещен под стражу российский гражданин.
Вести.Ru 17:46
Общество
МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете
МВД России предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете.
Коммерсантъ 12:24
Происшествия
Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта
Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.
РИА Новости вчера в 12:48
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Футбол
Слуцкий удивлен количеством искусственных газонов в Голландии
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире FOX Sports рассказал, чем был удивлен больше всего в чемпионате Голландии.
Спорт-Экспресс 24 сентября в 19:33
Происшествия
Актера Аверина задержали за дебош в самолете
Известия вчера в 15:05
Кино
Фильм «Дылда» Балагова выдвинут от России на «Оскар»
По словам собеседника агентства, от России на "Оскар" поедет картина "Дылда" Кантемира Балагова.
Московский Комсомолец 24 сентября в 12:45
Космос
Индийский луноход «Чандрайаан-2» совершил «жесткую посадку» — НАСА
Индийский луноход, с которым был потерян контакт за несколько минут до того, как он должен был приземлиться на лунную поверхность в начале сентября, совершил «жесткую посадку».
REGNUM 04:33
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Общество
Муфтий Москвы призвал узаконить многоженство в России
Московский Комсомолец 25 сентября в 11:17
Общество
Тренера по кикбоксингу уволили за эротические фото 20-летней давности
Тренер по кикбоксингу из Магнитогорска Екатерина Конопенко потеряла работу и чуть не попала под статью о невыполнении родительских обязанностей.
Вести.Ru 10:10
Кино
Федор Добронравов рассказал о съемках продолжения сериала «Сваты»
Российский актер Федор Добронравов рассказал, что половина нового 7-го сезона сериала «Сваты» уже снята, сообщают 25 сентября «Известия».
REGNUM 25 сентября в 08:32
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Политика
Помпео вызвали повесткой в Конгресс США из-за контактов с Украиной
Комитет палаты представителей США вызвал в суд госсекретаря страны Майка Помпео, стремясь заставить его передать документы, касающиеся контактов с украинским правительством, передает Reuters.
РБК 17:22
Политика
Лавров встретился с главой МИД Грузии
Глава МИД России Сергей Лавров встретился с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба российского министерства.
Rambler News Service вчера в 10:17
Политика
Замгенпрокурора Украины объяснил закрытие дела Байдена
Украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
Вести.Ru 12:51
Экономика
EurasiaNet (США): в России растет дефицит высококвалифицированных специалистов (EurasiaNet)
В России растет дефицит кадров с высоким уровнем квалификации, что приводит к росту зарплат в этом секторе.
ИноСМИ 17:07
Происшествия
Сбежавший следователь нашелся на Кипре
Как сообщает газета Kibris (Северный Кипр), в административном центре Кирения по подозрению в грабеже задержан россиянин Александр Сатлаев, ранее судимый в Республике Алтай за преступления на сексуальной почве.
Коммерсантъ 09:13
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru 09:00
Экономика
S&P повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины
Рейтинговое агентство «Standard & Poor's» повысило долгосрочный суверенный кредитный рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах с "B-" до "B". Как пишет Интерфакс, такому решению способствовали улучшение макроэкономического управления, накопление валютных резервов, ускорение роста и сокращение дефицита бюджета.
Национальная служба новостей 17:42
Музыка
The Beatles выложили новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона "Here Comes The Sun" к 50-летию альбома Abbey Road.
Интерфакс 07:34
Армия и оружие
Появилось видео запуска ракеты «Оникс» на Чукотке
Минобороны России опубликовало видеозапись первого в истории Тихоокеанского флота запуска сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.
Life.ru 02:14
Космос
Первую межзвездную комету назвали в честь крымского астронома
Изначально комета получила название C/2019 Q4 (Borisov), однако после того, как научное сообщество окончательно признало ее прилетевшей от другой звезды, это имя изменили на 2I/Борисов, где 2 — порядковый номер объекта, I — обозначение, что он является межзвездным, а «Борисов» — фамилия первооткрывателя.
Московский Комсомолец 25 сентября в 04:12
Политика
Лавров прокомментировал позицию России и США по Сирии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон постепенно вырабатывают общее понимание того, как содействовать населению Сирии в вопросе урегулирования ситуации в стране.
RT на русском 17:18