Политика
Газета.RuDeutsche Welle отрицает вмешательство в дела России
Телерадиовещательная компания Deutsche Welle отрицает вмешательство во внутренние дела России.
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с чего всё началось
Парламентарий сообщил, что Комиссия направит материалы расследования «во‑первых, в Генеральную прокуратуру, ФСБ, МВД России и Роскомнадзор для принятия соответствующих мер, в том числе привлечения к административной ответственности за нарушение избирательного законодательства и законодательства о противодействии экстремизму, а также в МИД России для принятия решения о дальнейшей аккредитации».Государственная Дума РФ06:06
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Комиссия по фактам вмешательства извне завершила расследование в отношении Deutsche Welle
Государственная Дума РФ06:06
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 16:30, Вашингтон
Политика
В США опубликован текст жалобы на разговор Трампа с Зеленским
Глава нацразведки США Джозеф Магуайр пояснил, что не мог предоставить конгрессу полученную жалобу осведомителя о содержании разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за «исполнительной привилегии», правила о конфиденциальности переговоров лидера страны.
BFM.ru вчера в 10:23
Кино
Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
В начале сентября исполнительный директор Sony Pictures Тони Винчикерра заявлял, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время.
ТАСС 11:35
Политика
В Кремле высказались об обнародовании разговоров Путина и Трампа
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Московский Комсомолец 05:58
Политика
Дипломат заподозрил следствие по MH17 в наличии заготовленного ответа
Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине подгоняет свои задачи под заранее заготовленный ответ.
Известия 13:00
Происшествия
Обвиняемого в госизмене Кудрявцева отпустили под подписку о невыезде
Обвиняемого в госизмене 76-летнего ученого Виктора Кудрявцева отпустили в пятницу из СИЗО "Лефортово" под подписку о невыезде, сообщил его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 15:26
Экономика
Треть гипермаркетов «Карусель» станут «Перекрестками»
Пилотные проекты по превращению гипермаркетов «Карусель» в супермаркеты «Перекресток» показывают положительные результаты и «демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания», отмечает X5.
Ведомости вчера в 03:17
Политика
Кремль поддержал запрет на курение на балконах
В Кремле положительно отреагировали на введение запрета на курение на балконах жилых домов.
Газета.Ru 06:36
Политика
Замгенпрокурора Украины объяснил закрытие дела Байдена
Украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.
Вести.Ru 12:51
Политика
Лавров заявил Помпео о неприемлемости отказа в визах делегатам ГА ООН
Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание госсекретаря США Майка Помпео на неприемлемость ситуации с невыдачей виз ряду членов российской делегации для участия в Генеральной Ассамблее ООН, сообщили журналистам в МИД РФ.
РИА Новости 13:22
Политика
Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили о том, что российский президент Владимир Путин намерен к 2024 году воссоздать СССР.
РБК 13:50
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru 07:43
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости 11:30
Здоровье
Девочка из США с редким заболеванием прилетела на лечение в Краснодар
В Краснодар из Майами на лечение прилетела маленькая девочка с редким врождённым дефектом.
ТВ Центр вчера в 11:29
Футбол
Хабиб посмеялся над вызовом Ибрагимовича
В число своих соперников, помимо Нурмагомедова, футболист включил теннисиста Новака Джоковича, полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба и собственного агента Мино Райоле, передает RT.
ТВ Центр 10:31
Экономика
Миссия МВФ отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины
Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста экономики Украины и заявила о необходимости сохранения независимости Нацбанка, говорится в заявлении по итогам работы миссии, опубликованном в пятницу.
РИА Новости 03:13
Происшествия
Высокопоставленного полицейского задержали в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии задержали объявленного в федеральный розыск высокопоставленного начальника республиканского управления МВД.
Вести.Ru 08:52
Экономика
В Минсельхозе предложили уничтожать конфискованные сигареты
Минсельхоз РФ предлагает уничтожать конфискованную табачную продукцию, уведомление о начале разработки поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ опубликовано на портале проектов правовых актов.
РИА Новости 09:59
Политика
Министр обороны Латвии назвал легионеров СС гордостью страны и народа
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил журналистам в пятницу, что легионеры Ваффен СС являются гордостью латышского народа и государства.
РИА Новости 14:13
Происшествия
Женщины-полицейские в Москве заявили о домогательствах начальства
Главное управление МВД по Москве начало проверку после поступления от сотрудниц полиции жалоб на домогательства со стороны начальства.
Известия 13:36
Экономика
Украинского миллиардера подозревают в растрате и отмывании денег
В Киеве подозревают, что Жеваго причастен к преступной схеме отмывания средств через банк " Финансы и кредит" в 2007-2014 гг. По данным Forbes, состояние главного исполнительного директора Ferrexpo Константина Жеваго на текущий момент составляет $1,1 млрд.
Вести.Финанс 15:05
Армия и оружие
Ступени главного храма армии отольют из немецкого вооружения
Ступени главного храма вооруженных сил России отольют из немецкого вооружения, которое собрали представители поисковых отрядов и военнослужащие поискового отряда Западного военного округа, сообщает пресс-служба ЗВО.
Телеканал Санкт-Петербург 14:23
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко подверглась жесткой критике за выбор наряда
Пара выложила совместную фотографию в социальные сети. Подписчики Дмитрия Тарасова в комментариях под фото раскритиковали стиль Костенко.
Блокнот Ростов-на-Дону 05:49
Музыка
The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
К 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun», который был опубликован на YouTube.
Профиль 15:52
Происшествия
Отец Виктора Цоя прокомментировал новую версию гибели музыканта
Отец Виктора Цоя Роберт Цой прокомментировал новую версию гибели музыканта, в которой судебный эксперт Наталья Потлачук высказала уверенность в том, что "его смерть не могла наступить из-за сна", сообщает КП.
РИА Новости вчера в 12:48
Политика
Лавров: доминирование Запада тает
«Длившееся веками доминирование [Запада] в мировых делах тает», — цитирует RT слова главы МИД.
URA.Ru 15:57
Футбол
The Guardian написала о проблемах Okko с показом АПЛ
На прошлой неделе обладатель эксклюзивных прав на показ игр АПЛ в России сервис Okko не обеспечил нормальный доступ аудитории к трансляции матча шестого тура между «Челси» и «Ливерпулем».
Бомбардир.ру 13:09
Происшествия
В Стамбуле произошло сильное землетрясение
В четверг на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 5,9 балла.
РИА Новости Крым вчера в 13:52