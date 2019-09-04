Политика

ИнтерфаксИнтерфаксВ Госдуме пригрозили Deutsche Welle лишением аккредитации в России

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела России будет настаивать на личном участии представителей Deutsche Welle в обсуждении вмешательства в дела России, издание могут лишить аккредитации в России, если его сотрудник не придет на комиссию, заявил ее председатель Василий Пискарев.
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с чего всё началось

Главный офис Дойче Велле взял на себя ответственность за публикацию московского бюро

«Коммуникация с политическими институтами находится исключительно в компетенции Генеральной дирекции нашей телерадиокомпании, сотрудники нашего московского бюро не обладают необходимыми полномочиями в данном вопросе», — говорится в тексте документа, направленного Йоханнесом Хоффманном Василию Пискареву.
Государственная Дума РФ00:00

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В ГД считают необходимым вести диалог о вмешательстве только на территории нашей страны

Государственная Дума РФ11:30

Глава Deutsche Welle счел упреки в нарушении законов РФ абсурдными

Интерфакс10:35

DW оценила слова главы комиссии Госдумы по вмешательству в дела России

RT на русском10:47

Deutsche Welle считает важным договориться об условиях диалога с комиссией Думы

ТАСС10:34

В Госдуме пригрозили лишить Deutsche Welle аккредитации в России

Ведомости07:48

В Deutsche Welle готовы к диалогу с комиссией Госдумы при определении его условий

Коммерсантъ11:32

В комиссии ГД намерены обсудить с DW выполнение условий аккредитации СМИ

РИА Новости07:08
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Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости вчера в 03:43
Политика

В Болгарии сочли безумной позицию МИД о роли СССР во Второй мировой

Бывший министр внутренних дел Болгарии и глава партии "Альтернатива за болгарское возрождение" (АБВ) Румен Петков прокомментировал заявление МИД страны о роли СССР в освобождении Европы от нацизма.
РИА Новости 08:21
Политика

Трамп поздравил Польшу с годовщиной Второй мировой войны

РБК 05:57
Баскетбол

Кириленко раскритиковал судей после поражения от Аргентины

Президент Российский федерации баскетбола Андрей Кириленко прокомментировал исход последнего матча первого раунда чемпионата мира сборной России против Аргентины (61:69).
Спорт-Экспресс 11:01
Здоровье

Малышева предостерегла от лечения по советам из сети

Телеведущая Елена Малышева предостерегла россиян от лечения повышенного давления по рекомендациям в интернете.
Lenta.ru 06:39
Здоровье

В США впервые запретили электронные сигареты

Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 08:56
Политика

США расширили список санкций по Ирану

Власти США расширили список санкций по Ирану, внеся в него более 20 физических и юридических лиц, а также ряд танкеров.
ТАСС 11:32
Армия и оружие

Индия заказала у России оружие на $14,5 млрд

Общая сумма военных заказов от Индии, полученных Москвой за последний год, составила $14,5 млрд.
РБК 08:22
Общество

The Economist назвал Вену лучшим городом для жизни

Аналитики признали Вену лучшим городом для жизни, за ней следуют Мельбурн и Сидней.
Интерфакс 06:37
Общество

Мединский высказался против преподавания истории в формате комикса

История России и мира должна быть представлена для молодежи доступным языком, исключая при этом формат комикса.
ТАСС 08:23
Политика

Грызлов объявил о появлении условий для разрешения кризиса в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине полагает, что на данный момент есть все условия для разрешения кризиса на основе Минских соглашений, заявил полпред России в группе Борис Грызлов.
Взгляд.ру 11:30
Гаджеты

Ноутбук Acer Swift 5 стал самым легким в мире

Компания Acer в рамках выставки IFA 2019 представила серию новых ноутбуков Swift 5.
Дни24 10:56
Происшествия

В Ставрополье разбился штурмовик Су-25

В Ставропольском крае во время планово-учебного полета разбился штурмовик Су-25УБ.
Петербургский дневник вчера в 08:36
Политика

Кличко назвал незаконным решение о его увольнении

Мэр Киева Виталий Кличко назвал незаконным решение украинского кабмина о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).
RT на русском 10:36
Общество

Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом

Известия вчера в 21:40
Экономика

ВТБ станет владельцем 17% «Ростелекома»

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский в марте сообщил, что госкомпания договорилась с другими акционерами о консолидации 100% акций оператора.
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Политика

Путин назвал «придурками» считающих Дальний Восток балластом

На заседании президиума Госсовета в рамках Восточного экономического форума на острове Русский президент РФ Владимир Путин выступил в защиту российского Дальнего Востока.
Российская газета 06:43
Здоровье

Продолжительность жизни россиян выросла

Газета.Ru 01:14
Политика

Конте сформировал новое правительство Италии

Джузеппе Конте, ранее ушедший в отставку с поста премьер-министра Италии, согласился вновь возглавить правительство и представил итальянскому президенту Серджо Маттарелле новый состав кабмина.
RT на русском 10:00
Происшествия

В Татарстане задержали мать найденного в пакете у магазина ребенка

Известия 05:11
Политика

Путин и Моди прибыли на «Звезду» на «Урагане»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на судостроительный комплекс "Звезда", который располагается в приморском городе Большой Камень.
Вести.Ru 01:23
Происшествия

Ребёнок выжил после падения с 10 этажа в Подмосковье

REGNUM 11:24
Политика

Украинский парламент отменил депутатскую неприкосновенность

По сообщению RT, Рада приняла в окончательном чтении внесенные в Конституцию изменения о снятии с депутатов неприкосновенности.
Rostov gazeta вчера в 07:36
Политика

В ЕС согласовали продление антироссийских санкций еще на полгода

Постоянные представители стран Евросоюза планово согласовали проект решения о продлении на шесть месяцев индивидуальных санкций против физических лиц и организаций РФ.
Вести.Ru 09:58
Гаджеты

Apple выпустит бюджетный iPhone

Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Гаджеты

Samsung представила первый процессор с 5G-модемом

Однокристальная система, построенная на 8-нанометровом техпроцессе, стала первой в истории компании со встроенным модемом для сетей пятого поколения (5G).
News.ru 07:11
Политика

Правительство Британии выделит $2,4 млрд на Brexit

Глава Минфина напомнил, что в первые дни прибывания на посту он выделил £2,1 млрд ($2,6 млрд) Brexit и подготовку к выходу без соглашения.
Газета.Ru 09:11
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке

Заворотнюк впервые вышла на связь после новостей о раке Актриса не стала опровергать сообщения о своей тяжелой болезни.
Экспресс газета 08:28
Происшествия

Катафалк с телом загорелся в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с телом покойного, который направлялся на кладбище, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:14
Происшествия

В Ленинградской области столкнулись поезд и автомобиль, есть жертвы

Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Ленинградской области, погибли два человека, сообщили РИА Новости в УТ МВД по СЗФО.
РИА Новости 10:28
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