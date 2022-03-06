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Deutsche Wirtschafts Nachrichten: мир ждет голод без российской пшеницы

В последние недели цены на пшеницу в мире вышли из-под контроля, что грозит человечеству голодом, пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
РИА Новости
"Пшеница дорожает как никогда, и во многих странах надвигается голодный кризис", — говорится в статье.
РИА Новости
За последние два года биржевые цены на пшеницу по фьючерсным контрактам в Европе почти удвоились, а в США выросли в 2,5 раза.
РИА Новости
Обращается также внимание на то, что в прошлом году власти страны впервые за семь лет подняли закупочные цены на зерно.
Взгляд.ру

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