ТАССДевелопер «ПИК» планирует выйти на рынок ИндииКрупнейший в России девелопер "ПИК" планирует выйти на рынок недвижимости Индии.ТАССВ будущем компания рассматривает возможность «экспансии в другие страны, на другие развивающиеся рынки».Lenta.ruПИК – крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года и специализируется на проектах доступного ценового сегмента.РИА НовостиБизнесмену Сергею Гордееву принадлежит 60% акций компании, банку ВТБ - 23%.Finam.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииДевелопер ПИК выйдет на рынок премиального жильяAvaho.ruвчера в 10:27Девелопер «ПИК» планирует выйти на рынок ИндииТАССвчера в 10:19Девелопер ПИК планирует замещать людей роботами на своих заводахРИА Новостивчера в 09:46ПИК выйдет на рынок ИндииКомпаниявчера в 09:03Российский застройщик ГК «ПИК» заявил о планах предоставлять свои услуги в ИндииLenta.ruвчера в 08:41Крупнейший российский застройщик начнет работать в ИндииМосковские новостивчера в 08:30Крупнейший российский застройщик выйдет на рынок ИндииСекрет фирмывчера в 09:39Показать ещёОценить9Поделиться