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Девелопер «ПИК» планирует выйти на рынок Индии

Крупнейший в России девелопер "ПИК" планирует выйти на рынок недвижимости Индии.
ТАСС
В будущем компания рассматривает возможность «экспансии в другие страны, на другие развивающиеся рынки».
Lenta.ru
ПИК – крупнейший российский девелопер жилья, работает с 1994 года и специализируется на проектах доступного ценового сегмента.
РИА Новости
Бизнесмену Сергею Гордееву принадлежит 60% акций компании, банку ВТБ - 23%.
Finam.Ru

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