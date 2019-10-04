Экономика

ТАССТАССДевелопер ПИК прорабатывает выход на рынок Дальнего Востока

Крупнейший российский девелопер ПИК прорабатывает возможные варианты выхода на строительный рынок Дальнего Востока, сообщил журналистам в пятницу президент группы "ПИК" Сергей Гордеев.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

Глава Минвостокразвития пригласил ГК «ПИК» на рынок строительства жилья ДФО

В свою очередь глава "ПИКа" отметил, что компания сейчас изучает все возможности в регионах Дальнего Востока. Как сообщалось со ссылкой на газеты "Ведомости" и "Коммерсант", крупнейший российский девелопер ПАО "Группа компаний ПИК" Сергея Гордеева думает о выходе на рынок Дальнего Востока.
Интерфакс - Россия04 октября в 04:33

Подробнее о событии

Строительные фирмы Владивостока замерли в ожидании

Deita.ruвчера в 21:46

Минвостокразвития РФ ожидает прихода крупных застройщиков на Дальний Восток

REGNUMвчера в 02:03

Столичному застройщику предложили возвести дома под льготную ипотеку в ДФО

EastRussia04 октября в 06:08

Московский застройщик ПИК подтвердил интерес к Дальнему Востоку — источники говорят о Чите

Чита.Ру04 октября в 06:14

Минвостокразвития предпримет меры по снижению стоимости жилья для льготной ипотеки

ТАСС04 октября в 07:02

Девелопер ПИК рассматривает разные варианты присутствия на Дальнем Востоке

РИА Новости04 октября в 05:39

ГК «ПИК» в первую очередь рассматривает три города на Дальнем Востоке для массового строительства жилья

Интерфакс - Россия04 октября в 09:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 22:53, Ашберн
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы

РБК 13:12
Происшествия

Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

РБК 22:45
Единоборства

Геннадий Головкин победил Сергея Деревянченко

5 октября в Нью-Йорке 37-летний казахстанец Геннадий Головкин вновь стал чемпионом мира в среднем весе, победив в бою за вакантный титул IBF 33-летнего украинца Сергея Деревянченко.
Allboxing.ru 00:06
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Политика

Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео

Видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения опубликовало РИА Новости.
Lenta.ru 19:07
Шоу-бизнес

СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой

РИА Новости 18:39
Наука

Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс 05:48
Футбол

«Барселона» разгромила «Севилью», несмотря на два удаления

Футболисты "Барселоны" нанесли разгромное поражение "Севилье" в матче восьмого тура чемпионата Испании, который проходил на стадионе "Камп Ноу".
Вести.Ru 17:52
Происшествия

Водитель из мести поджег эвакуаторы во Владивостоке

Во Владивостоке водитель, которого уволили без выплаты заработной платы, поджег два эвакуатора, после чего его задержали.
Газета.Ru 21:57
Политика

В Польше жителя Львова заставили съесть флаг украинских националистов

ФАН вчера в 11:02
Шоу-бизнес

Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье

Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Авто

В Думе хотят запретить клеить на автомобили наклейки

Оka.fm вчера в 09:00
Политика

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

RT на русском 22:23
Политика

Из-за выборов Аргентина отложила покупку российских МиГ-29

Аргентина отложила вопрос приобретения российских истребителей МиГ-29 до проведения в стране президентских выборов.
RT на русском 20:45
Политика

Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ведомости 12:16
Политика

ФБР задержало депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудник ФБР час допрашивал депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую в Нью-Йорк на форум «Диалог Форт-Росс», передает «РИА Новости» со ссылкой на посла России Анатолия Антонова.
РБК вчера в 18:17
Футбол

Краснодар — Спартак 2:1

ProstoProSport 13:57
Авто

В Дании к 2030 году запретят двигатели внутреннего сгорания

Продажу автомобилей с двигателем внутреннего сгорания запретят в Дании к 2030 году. Об этом сообщил портал eadaily.com.
Известия 21:54
Политика

Зеленский захотел вернуться на сцену

Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Политика

Грета Тунберг после слов Владимира Путина изменила профиль в Twitter

16-летняя экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг поменяла описание в своем аккаунте в Twitter после высказывания Президента Российской Федерации Владимира Путина относительно ее выступления в ООН.
Дума ТВ 04 октября в 03:04
Спорт

Вот это тела! Показываем фото самых красивых девушек и самых мускулистых парней со всей России

В воскресенье, 6 октября, в ДИВСе собралось неприлично много красивых и мускулистых людей — здесь прошли соревнования по бодибилдингу.
Екатеринбург Онлайн 16:41
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Lenta.ru 04 октября в 10:59
Политика

На выборах в парламент Косово побеждает оппозиция

Напомним, досрочные выборы в парламент Косово прошли 6 октября.
Красная весна 15:23
Наука

Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 04 октября в 11:21
Политика

Около 10 тыс. человек приняли участие в акциях протеста в Киеве

Отмечается, что всего в акциях протеста, по предварительным подсчетам, приняли участие около 10 тыс. человек.
REGNUM 11:40
Кино

Захаров был в ссоре с Мироновым из-за фильма «Тот самый Мюнхгаузен»

Народный артист Иван Агапов в программе «Тайны кино» на «Москве 24» рассказал, что у старых друзей на этой почве даже вышел конфликт, да и сценарист Григорий Горин не сразу признал кандидатуру Олега Ивановича.
Телепрограмма 06:57
Футбол

Киевское «Динамо» одержало 4-ю победу подряд в чемпионате Украины

"Динамо" одержало четвертую победу подряд в чемпионате и с 20 очками занимает третье место в турнирной таблице, "Колос" (14) идет на шестой строчке.
РИА Новости 12:27
Общество

Покрас Лампас восстановил свою испорченную работу в Екатеринбурге

Газета.Ru 02:36
Шоу-бизнес

Борисова поссорилась с Волочковой на шоу, назвав ее «алкоголичкой»

Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова устроили перепалку в эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ в ходе обсуждения скандала с актрисой Натальей Бочкаревой, которую, по некоторой информации, задержали с наркотиками.
РИА Новости 21:50
Происшествия

Чиновницу красноярской мэрии поймали на взятке

Discover24 07:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дальний Восток
Регион в России
Регион, включающий Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию. Составная часть геополитического понятия «Азиатско-Тихоокеанский регион».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сергей Эдуардович Гордеев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, в 2007-2010 годах - представитель в Совете Федерации от администрации Пермского края. Президент и основной акционер строительной корпорации ПИК.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное