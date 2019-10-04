Экономика

ТАССТАССДевелопер ПИК прорабатывает выход на рынок Дальнего Востока

Крупнейший российский девелопер ПИК прорабатывает возможные варианты выхода на строительный рынок Дальнего Востока, сообщил журналистам в пятницу президент группы "ПИК" Сергей Гордеев.
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с чего всё началось

Глава Минвостокразвития пригласил ГК «ПИК» на рынок строительства жилья ДФО

В свою очередь глава "ПИКа" отметил, что компания сейчас изучает все возможности в регионах Дальнего Востока. Как сообщалось со ссылкой на газеты "Ведомости" и "Коммерсант", крупнейший российский девелопер ПАО "Группа компаний ПИК" Сергея Гордеева думает о выходе на рынок Дальнего Востока.
Интерфакс - Россия04 октября в 04:33

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Владивосток «сдадут» крупному московскому застройщику

Konkurent.ruвчера в 16:53

Минвостокразвития РФ ожидает прихода крупных застройщиков на Дальний Восток

REGNUM05 октября в 02:03

Девелопер ПИК рассматривает разные варианты присутствия на Дальнем Востоке

РИА Новости04 октября в 05:39

Столичному застройщику предложили возвести дома под льготную ипотеку в ДФО

EastRussia04 октября в 06:08

Минвостокразвития предпримет меры по снижению стоимости жилья для льготной ипотеки

ТАСС04 октября в 07:02

Московский застройщик ПИК подтвердил интерес к Дальнему Востоку — источники говорят о Чите

Чита.Ру04 октября в 06:14

ГК «ПИК» в первую очередь рассматривает три города на Дальнем Востоке для массового строительства жилья

Интерфакс - Россия04 октября в 09:26
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 04:34, Вашингтон
Армия и оружие

Госдеп рассказал о ядерных арсеналах США и России

Государственный департамент США рассказал об объёмах ядерных арсеналов американской и российской сторон.
RT на русском 03:50
Общество

В Москве ночь на 7 октября стала самой холодной с начала осени

Ночь на 7 октября стала самой холодной в Москве и области с начала осени, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
РБК 02:54
Здоровье

Выявлена смертельная опасность лака для ногтей

Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.
Российская газета 00:54
Политика

Российских дипломатов не пустили к задержанной в Иране журналистке

Российских дипломатов не пустили к журналистке Юлии Юзик, которую задержали в иранском Тегеране.
URA.Ru 02:33
Политика

Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Политика

В Киеве состоялась протестная акция против «формулы Штайнмайера»

ИжевскИнфо.РУ 03:13
Общество

Названы города с самыми высокими и низкими зарплатами

Эксперты соотнесли среднюю зарплату со стоимостью стандартного потребительского набора в 100 крупнейших городах России, в который вошли товары, продукты, транспорт и услуги ЖКХ.
Вести.Ru вчера в 23:26
Происшествия

В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
РИА Новости 03:48
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением

Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Самаре возросло до 13

Медики госпитализировали 13 человек после столкновения автобуса с опорой освещения в Самаре.
ТАСС вчера в 06:29
Политика

Володин назвал циничной провокацией допрос депутата Госдумы в США

РБК вчера в 02:56
Политика

Лавров прибыл на переговоры в Багдад

По данным ТАСС, российский министр планирует провести переговоры с руководством страны, чтобы обсудить всестороннее развитие российско-иракских отношений, в том числе взаимодействие в топливно-энергетической и гуманитарной сферах.
News.ru 03:38
Происшествия

Автобус с туристами из Эстонии перевернулся в Ленобласти

АБН 03:56
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

Российская газета вчера в 08:53
Общество

Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения

Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Армия и оружие

Ядерная ракета США приблизилась к гражданскому самолету

Запущенная в начале сентября у побережья Калифорнии с атомной подводной лодки ВМС США Nebraska баллистическая ракета Trident II («Трайдент-2») пролетела вблизи мексиканского Airbus, выполнявшего рейс из Гвадалахары в Тихуану.
Взгляд.ру 02:19
Армия и оружие

В США разработали план по сдерживанию России в Черном море

Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.
РИА Новости 02:11
Армия и оружие

Курды заявили об отводе сил США от сирийско-турецкой границы

Вооруженные формирования сирийских курдов "Сирийские демократические силы" (СДС) заявили в понедельник, что Соединенные Штаты отвели своих военных от сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, не выполнив тем самым своих обязательств перед курдами.
ТАСС 03:24
Армия и оружие

В США сравнили число танков России и НАТО

Россия располагает самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, количество танков в котором превосходит их совокупное число у стран-членов НАТО, пишет We Are The Mighty.
Lenta.ru вчера в 17:01
Общество

Стало известно, когда в центральную Россию вернется тепло

На средней полосе России станет теплее с 8 октября.
Газета.Ru 02:11
Общество

Прокуратура Испании заподозрила Фридмана в рейдерстве

Как сообщает Financial Times, испанский прокурор по борьбе с коррупцией обвиняет предпринимателя в нарушении законов страны при попытке получить контроль над компанией Zed WorldWide в 2016 году.
Накануне.Ru 04:00
Шоу-бизнес

Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка

StarHit.ru 05 октября в 09:00
Политика

МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка посольства в Twitter

Временного поверенного в делах США в Анкаре Джеффри Ховенье вызвали в МИД Турции для дачи объяснений из-за лайка аккаунта дипмиссии в Twitter.
Daily Storm вчера в 09:05
Фигурное катание

Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате

15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.
62инфо 05 октября в 04:51
Политика

Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте

РИА Новости вчера в 08:35
Политика

Минздрав допустил возможность запрета вейпов в России

Вейпы в России могут запретить через 2-3 года, если будет собрана доказательная база о том, что они действительно могут являться причиной смерти, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов.
РИА Новости 03:49
Музыка

В Петербурге сорвали концерт ДДТ

Газета.Ru 03:56
Экономика

Правительство установило допустимую долю приема мигрантов на работу

Правительство определило допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год, соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
РБК 04:27
Политика

Украинские добровольцы прибыли в Донбасс защищать Золотое

News.ru вчера в 10:21
Культура

Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина

Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
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Сергей Эдуардович Гордеев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, в 2007-2010 годах - представитель в Совете Федерации от администрации Пермского края. Президент и основной акционер строительной корпорации ПИК.
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