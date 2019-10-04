Экономика
ТАССДевелопер ПИК прорабатывает выход на рынок Дальнего Востока
Крупнейший российский девелопер ПИК прорабатывает возможные варианты выхода на строительный рынок Дальнего Востока, сообщил журналистам в пятницу президент группы "ПИК" Сергей Гордеев.
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В свою очередь глава "ПИКа" отметил, что компания сейчас изучает все возможности в регионах Дальнего Востока. Как сообщалось со ссылкой на газеты "Ведомости" и "Коммерсант", крупнейший российский девелопер ПАО "Группа компаний ПИК" Сергея Гордеева думает о выходе на рынок Дальнего Востока.Интерфакс - Россия04 октября в 04:33
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