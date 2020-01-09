Недвижимость

Газета.RuГазета.RuДевелоперы потеряли 100 млрд рублей из-за реновации в Москве

Московские девелоперы стремительно теряют деньги из-за программы реновации. Часть переселенцев решила отказаться от покупки новых квартир и ждут жилье от государства. В итоге застройщики уже упустили около 100 млрд рублей прибыли, подсчитали участники рынка.
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Девелоперы потеряли 100 млрд рублей из-за реновации в Москве

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