Недвижимость
Газета.RuДевелоперы потеряли 100 млрд рублей из-за реновации в Москве
Московские девелоперы стремительно теряют деньги из-за программы реновации. Часть переселенцев решила отказаться от покупки новых квартир и ждут жилье от государства. В итоге застройщики уже упустили около 100 млрд рублей прибыли, подсчитали участники рынка.
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Кино
Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль Джокера
Происшествия
Историка Соколова вернули в СИЗО из Центра психиатрии имени Сербского
Как сообщил ТАСС в четверг адвокат Соколова Александр Почуев, экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка, вошла в заключительную стадию.
Политика
Киев назвал основные версии крушения Boeing в Иране
Как передает телеканал "112 Украина", среди возможных причин катастрофы рейса PS 752 он назвал поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и техническую неисправность двигателя.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Политика
Протестующие прорвались в здание администрации президента Абхазии
В здание администрации президента в Абхазии ворвались протестующие: они взломали дверь и выбили несколько окон.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Армия и оружие
Путин с борта ракетного крейсера понаблюдал за учениями в Чёрном море
Российский лидер Владимир Путин понаблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Чёрном море с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов».
Футбол
Кашшаи возглавил департамент судейства РФС
Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
Шоу-бизнес
Беременная Софья Эрнст рассказала о съемках в фильме мужа
Супруга гендиректора Первого канала актриса Софья Эрнст рассказала о новом фильме о декабристах с ее участием.
Происшествия
Пятилетний мальчик случайно застрелил отца из ружья
В селе Ивантеевка (Саратовская область) произошла трагедия. Пятилетний мальчик случайно убил своего отца.
Энергетика
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Общество
Суд продлил домашний арест Майклу Калви
Басманный суд Москвы оставил под домашним арестом основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, а также других фигурантов дела: топ-менеджера фонда Филиппа Дельпаля, бывшего гендиректора банка «Восточный» Алексея Кордичева и бывшего директора по инвестициям «Восточного» Александра Цакунова, передает корреспондент РБК.
Происшествия
Мощный взрыв прогремел на НПЗ в Ухте
Мощный взрыв прогремел на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, после чего на предприятии вспыхнул пожар, сообщают очевидцы.
Происшествия
Версию с пожаром на борту украинского «Боинга» отвергли
Представители госкомиссии Украины по расследованию обстоятельств крушения украинского "Боинга" в Тегеране 8 января не обнаружили следов пожара в двигателе.
Кино
«Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Отечественная картина Клима Шипенко «Холоп» стала самой кассовой комедией за всю историю российского проката.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Армия и оружие
Военную полицию России может возглавить генерал с сирийским опытом
Кураленко рассматривается в качестве приоритетного кандидата на пост главы военной полиции из-за своей «сирийской биографии», считает офицер центрального аппарата Минобороны России: он с самого начала операции в Сирии входил в руководящий состав российской группировки, занимаясь планированием боевых и реализацией дипломатических задач.
Политика
Ирак возобновил переговоры о покупке российских С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией о покупке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета по обороне и безопасности иракского парламента Мухаммада Риду.
Энергетика
Польша выбрала поставщика труб для газопровода Baltic Pipe
Компания-оператор польской сети газопроводов Gaz-System подписала контракт с компанией EUROPIPE на поставки труб для морской части газопровода Baltic Pipe.
Авто
Red Bull Racing определилась с датой презентации машины RB16
Общество
Жену футболиста Погребняка выгнали из такси
Таксист насильно выгнал из машины жену российского футболиста Павла Погребняка Марию.
Кино
Фильм-конкурент «Великолепного века» бьет рекорды
Транспорт
В России начнут штрафовать за неоплаченный проезд по платной дороге
В России установлен штраф за неоплаченный проезд по платной дороге. Об этом информирует "Коммерсантъ".
Общество
Девочку с ДЦП, оставшуюся без опеки, передали челябинским врачам
Что касается квартиры, на которую по закону может рассчитывать совершеннолетняя девушка-инвалид Елизавета, то на данный момент ее очередность на получение жилплощади отстрочена, так как девушка признана в 2017 году недееспособной и осталась без опекунства.