Московские девелоперы стремительно теряют деньги из-за программы реновации. Часть переселенцев решила отказаться от покупки новых квартир и ждут жилье от государства. В итоге застройщики уже упустили около 100 млрд рублей прибыли, подсчитали участники рынка.

Политика Киев назвал основные версии крушения Boeing в Иране Как передает телеканал "112 Украина", среди возможных причин катастрофы рейса PS 752 он назвал поражение зенитной ракетой, взрыв в результате теракта и техническую неисправность двигателя.

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