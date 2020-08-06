Экономика
Российская газетаДевелоперы предсказали спрос на гибкие офисы
Основную угрозу в работе девелоперы видят в снижении уровня потребительской уверенности (81%).
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Здоровье
В одном из районов Нижегородской области ввели карантин по АЧС
В Новгородском районе Новгородской области объявили карантин по африканской чуме свиней (АЧС), сообщила пресс-служба регионального правительства.
Агробук 11:18
Футбол
«Локомотив» расстался с Джефферсоном Фарфаном
Футболист сборной Перу Фарфан присоединился к "Локомотиву" зимой 2017 года, в составе команды стал чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и один раз Суперкубок.
Интерфакс-Спорт 11:33
Политика
Путин подписал указ об отставке трех генералов СК
Президент РФ Владимир Путин отправил в отставку трех генералов и одного полковника Следственного комитета России, сообщает РБК со ссылкой на источник в ведомстве.
Газета.Ru 14:24
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:12
Общество
Собянин допустил действие ограничений в Москве еще несколько месяцев
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ограничительные меры, введенные в столице из-за пандемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев.
Известия 14:35
Армия и оружие
В Сирии незаконная военная база США подверглась обстрелу
Ракетному обстрелу подверглась незаконная военная база США на северо-востоке Сирии. Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan.
Российская газета 17:14
Футбол
«Интер» победил «Хетафе» и вышел в четвертьфинал Лиги Европы
"Интер" и "Хетафе" не сумели провести из-за коронавируса первый матч 1/8 финала до перерыва, поэтому было принято решение, что судьба противостояния после возобновления еврокубкового сезона решится по итогам одной игры, проведенной на нейтральном поле.
РИА Новости 17:17
Происшествия
В Крыму наградят 7-летнюю девочку за спасение ребенка из Когалыма
Правда УрФО вчера в 10:46
Армия и оружие
Шойгу подписал приказ о росте окладов у 45 тыс. военных
Надбавка рассчитывается и зависит от оклада по воинской должности: для солдат – 120%, сержантов и прапорщиков – 110%, офицерского состава – 100%.
Evo-rus.com 07:03
Армия и оружие
В России началось серийное производство нового пистолета «Удав»
ЦНИИТочмаш, входящий в состав Ростеха, начал серийное производство первой партии самозарядного 9-миллиметрового пистолета «Удав», сообщает пресс-служба госкорпорации.
Live24 05:36
Общество
В Петербурге требуют надеть маски на входе в метро
Санкт-Петербург, 5 августа 2020, 11:49 — REGNUM От петербуржцев стали требовать надевать маски при входе в метро.
REGNUM 04:49
Шоу-бизнес
Полина Гагарина впервые подтвердила развод с Дмитрием Исхаковым
Исполнительница Полина Гагарина дала интервью, в котором откровенно рассказала о своей личной жизни, в частности, о разводе с мужем Дмитрием Исхаковым.
CT news 11:43
Футбол
УЕФА изменил правила матчей в еврокубках из-за коронавируса
УЕФА изменил правила проведения отборочных раундов еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2020/21 года.
РЕН ТВ вчера в 12:21
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
Экономика
Россия выходит из налогового соглашения с Кипром
Еще весной Россия уведомила Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение, после чего велись переговоры.
Evo-rus.com 01:23
Политика
Зеленский обсудил с Лукашенко вопрос экстрадиции задержанных россиян
Президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили по телефону вопрос экстрадиции задержанных под Минском россиян.
Газета.Ru 12:33
Кино
Стали известны картины открывающие кинопрокат после пандемии
Inc-news.ru 17:12
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II публично поздравила Меган Маркл с 39-летием
4 августа отмечала свой день рождения знаменитая бывшая американская актриса и фотомодель Меган Маркл.
CT news вчера в 20:35
Наука
Неравномерный нагрев воды в микроволновке делает чай невкусным
Многим людям не нравится вкус чая, который заварили при помощи воды, вскипяченной в микроволновке.
Народные новости 09:21
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Южнокорейская корпорация Samsung Electronics в среду в ходе онлайн-презентации Galaxy Unpacked представила новый фаблет Galaxy Note 20, раскладной смартфон Galaxy Z Fold 2, планшет Galaxy Tab S7, а также беспроводные наушники Galaxy Buds Live и умные часы Galaxy Watch 3. Презентацию провел глава подразделения мобильных коммуникаций Но Тэ Мун.
ТАСС 13:12
Общество
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль
Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Политика
Зеленский сменил начальника главного управления разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.
Коммерсантъ 17:59
Политика
Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы
«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
РБК 16:33
Космос
Над поверхностью Луны пронесся загадочный НЛО
Над поверхностью Луны на значительной скорости пронёсся загадочный НЛО.
Дни24 11:29
Политика
Мишустин планирует посетить Дальний Восток
Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, сообщили в среду в пресс-службе правительства.
Вести.Ru 04:29
Происшествия
«Роскосмос» показал снимки порта Бейрута из космоса до и после взрыва
Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала спутниковые снимки порта Бейрута до и после мощнейшего взрыва, прогремевшего во вторник.
РИА Новости 11:42
Общество
Астероид 2009 PQ приблизится к Земле в среду
Астероид 2009 PQ размером примерно с футбольное поле пройдет на расстоянии 3,2 млн км от Земли в среду, 5 августа.
Известия вчера в 18:48