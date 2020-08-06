Экономика

Российская газетаРоссийская газетаДевелоперы предсказали спрос на гибкие офисы

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Основную угрозу в работе девелоперы видят в снижении уровня потребительской уверенности (81%).
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Девелоперы предсказали спрос на гибкие офисы

Российская газета17:01

Эксперты: девелоперы при пандемии боятся падения потребительского спроса

РИА Новости17:00
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 18:08, Ашберн
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Над поверхностью Луны на значительной скорости пронёсся загадочный НЛО.
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