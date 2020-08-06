Экономика
Российская газетаДевелоперы предсказали спрос на гибкие офисы
Основную угрозу в работе девелоперы видят в снижении уровня потребительской уверенности (81%).
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Политика
На Украине заявили о согласии Лукашенко выдать задержанных граждан РФ
Киев, 6 августа 2020, 09:42 — REGNUM Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных граждан России, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским лидером Александром Лукашенко.
REGNUM 02:42
Экономика
Зампред ВТБ заявил о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е
Зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что существует риск возвращения доходности по депозитным вкладам к ситуации 1995-1996 годов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:12
Экономика
Часть семей с детьми после 17 августа получат до 7600 рублей
На официальном сайте правовой информации уже опубликовали документ, согласно которому на выплаты смогут рассчитывать особо нуждающиеся семьи, в которых воспитываются дети в возрасте от 3 до 7 лет.
Live24 03:01
Армия и оружие
В России стартовало серийное производство новейших пистолетов «Удав»
Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) запустил серийное производство новейшего самозарядного 9-миллиметрового пистолета «Удав».
ФАН вчера в 06:17
Происшествия
Третий самолет МЧС РФ со специалистами и техникой вылетел в Бейрут
Третий самолет МЧС России вылетел в Бейрут для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Российская газета вчера в 23:03
Финансы
ВТБ может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год
Банк ВТБ может направить на дивиденды 10% от чистой прибыли за 2019 год по МСФО.
ТАСС вчера в 05:30
Общество
Следствие считает, что Сафронов передавал секретные данные с помощью домашнего компьютера
Обвиняемый в госизмене советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, согласно материалам дела, передавал секретные сведения с помощью домашнего компьютера.
ТАСС 02:34
Шоу-бизнес
Михалкова из «Уральских пельменей» запускает новый телепроект
Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала «Собеседнику» о новом телепроекте со своим участием.
Рамблер вчера в 14:00
Авто
Тендером на покупку дорогой иномарки заинтересовалась прокуратура
С разницей в два дня 27 и 28 июля на сайте Госзакупок появились тендеры на покупку дорогих автомобилей муниципальными учреждениями Усманского и Грязинского районов.
Gorod48 02:44
Футбол
Жоаозиньо может вернуться в ФК «Краснодар»
Напомним, Игорь Смольников заключил контракт с «Краснодаром» на 2 года.
Телеканал Краснодар 04 августа в 07:27
Происшествия
Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута
Газета.Ru вчера в 13:27
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости вчера в 16:38
Общество
Треть россиян хотели бы уйти на пенсию до 55 лет
Около 31% россиян хотят выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет, следует из опроса Работа.ру и НПФ "Сбербанка".
Вести.Ru 02:40
Экономика
«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему
Или во всяком случае зарезервировал за собой такую возможность в будущем.
Ведомости вчера в 16:53
Путешествия
Стали известны отпускные маршруты петербуржцев в августе
Санкт-Петербург, 6 августа 2020, 09:55 — REGNUM Стали известный популярные среди петербуржцев туристические направления в августе 2020 года.
REGNUM 02:55
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни
Специалисты объяснили, чего стоит опасаться при употреблении данного продукта. Роспотребнадзор рассказал о правилах употребления дыни.
Piter.tv 03:02
Общество
Садальский констатировал «смерть» театра «Современник» с уходом Волчек
Московский Комсомолец вчера в 22:06
Политика
В США обещают награду в $10 млн за информацию о вмешательстве в выборы
Как сообщает ToDay News Ufa, глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти страны готовы предложить 10 млн долларов информаторам за помощь правосудию.
ToDay News Ufa вчера в 23:28
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН вчера в 14:30
Общество
Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах
Мосгорсуд признал право москвичей распоряжаться землей во дворах Столичные власти не могут распоряжаться придомовыми территориями многоквартирных домов, отрезая от них участки для стройплощадок на том основании, что земля не размежевана и не стоит на учете в кадастре.
Коммерсантъ вчера в 18:05
Происшествия
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу
Государственные Вести вчера в 03:26
Космос
Уфолог снял на видео странный объект над поверхностью Луны
На кадрах, снятых уфологом, видно, как над поверхностью Луны быстро пролетел загадочный объект.
TV BRICS 02:55
Транспорт
«Аэрофлот» объявил об отмене ряда международных рейсов в августе
Компания «Аэрофлот» объявила об отмене части регулярных международных рейсов до 31 августа.
Коммерсантъ 02:39
Общество
В пяти городах Кузбасса вводятся ограничения из-за коронавируса
Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 11:24
Экономика
Экс-владельцы Бинбанка и «Открытия» стали соответчиками по иску о мошенничестве на $700 млн
Бывший владелец Рост-банка и мажоритарный акционер Бинбанка Михаил Шишханов, экс-председатель правления «ФК Открытие» Вадим Беляев и основной акционер банка «ФК Открытие» Евгений Данкевич стали соответчиками по иску банков «Траст» и «Открытие», который рассматривается в Высоком суде Лондоне.
Коммерсантъ 01:21
Авто
Honda отзывает в США более 600 тыс. автомобилей
В США стартовала отзывная кампания, которая коснулась более 600 тыс. автомобилей Honda.
Новые автомобили 01:19
Происшествия
СК наградил семилетнюю девочку из Тулы за спасение утопающего в Крыму
Главное следственное управление СК по Крыму наградило семилетнюю Дарью из Тулы, что в Судаке спасла от утопления в бассейне не умеющего плавать пятилетнего друга, благодарственным письмом и ценными подарками.
Российская газета вчера в 10:33
Общество
Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной
Работающие россияне старше 40 лет один раз в год смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной, чтобы пройти диспансеризацию.
RT на русском 03:08
Политика
Россия отвергла претензии Японии по поводу приезда главы МЧС на Курилы
Посольство РФ в Токио считает неприемлемым заявления МИД Японии по поводу участия главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии аварийно-спасательного центра МЧС России на острове Кунашир.
Интерфакс 01:14
Общество
Роскачество проверило безопасность молочных сосисок
Специалисты Роскачества провели повторное исследование молочных сосисок. Участие в нем принимала продукция семи наиболее популярных марок.
Российская газета 02:25