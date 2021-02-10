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Известия
Известия

Девелоперы предупредили о росте цен на новостройки на 7%

К лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. Их стоимость может вырасти из-за повышения утильсбора на спецтехнику по переработке металла, считают в отрасли.В источнике
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С чего всё началось

Стой, материалы: новостройкам спрогнозировали подорожание на 7%

К лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. Девелоперы уже пересматривают прайс-листы, рассказали «Известиям» участники строительной отрасли.
Известия16:01
Подробнее о событии

«Известия»: цены на новостройки в России поднимутся к лету

Телеканал 360°19:28

Застройщики заявили о росте цен на жилье

URA.Ru17:10

Цены на новостройки могут вырасти на 7%

РЕН ТВ17:41

Новостройкам спрогнозировали подорожание на 7%: всё дело в стройматериалах

Life.ru17:40

Строители нашли повод для очередного подорожания жилья

Lenta.ru17:18

Специалисты сообщили, что цены на новостройки могут вырасти к лету

Вечерняя Москва18:17

Девелоперы предупредили о росте цен на новостройки на 7%

Известия16:45
Интересное

Крупные банки изменят условия по вкладам, не дожидаясь решения ЦБ по ключевой ставке

Несколько крупных российских банков на фоне предстоящего 12 февраля заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке приняли решение изменить условия по вкладам в рублях и долларах.
ТАССвчера в 16:12

Минфин РФ обсудит идею введения цифрового налога в России

Сазанов подчеркнул, что российские специалисты будут изучать мировой опыт и думать о целесообразности введения такой меры, и в качестве примера привёл Англию, где полноценный год работы системы цифрового налога завершится в конце марта 2021 года: «Пока окончательного решения на этот счет [в России] нет».
REGNUMвчера в 01:53

ЛНР обвинила Киев в блокировании работы беспилотников ОБСЕ в Донбассе

Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
РИА Новостивчера в 07:42

РКН запустил приложение для жалоб граждан на запрещенную информацию в интернете

Новый продукт сможет повысить защиту граждан, особенно подростков и детей от «трэш-контента», также разработчики планируют дополнить приложение каналом обратной связи, благодаря которому с 2021 года в ведомство поступило более 2,7 млн обращений о нарушении закона об информации в сети Интернет.
Центральная Служба Новостей9 февраля в 09:21