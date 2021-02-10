К лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. Их стоимость может вырасти из-за повышения утильсбора на спецтехнику по переработке металла, считают в отрасли.

С чего всё началось Стой, материалы: новостройкам спрогнозировали подорожание на 7% К лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. Девелоперы уже пересматривают прайс-листы, рассказали «Известиям» участники строительной отрасли. Известия 16:01