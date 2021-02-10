Девелоперы предупредили о росте цен на новостройки на 7%
К лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. Их стоимость может вырасти из-за повышения утильсбора на спецтехнику по переработке металла, считают в отрасли.В источнике
С чего всё началось
Стой, материалы: новостройкам спрогнозировали подорожание на 7%
К лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. Девелоперы уже пересматривают прайс-листы, рассказали «Известиям» участники строительной отрасли.
Известия16:01
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