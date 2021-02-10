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Известия
Известия

Девелоперы предупредили о росте цен на новостройки на 7%

К лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. Их стоимость может вырасти из-за повышения утильсбора на спецтехнику по переработке металла, считают в отрасли.В источнике
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С чего всё началось

Стой, материалы: новостройкам спрогнозировали подорожание на 7%

К лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов. Девелоперы уже пересматривают прайс-листы, рассказали «Известиям» участники строительной отрасли.
Известия16:01
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Резкий рост цен на новостройки ожидается в России к лету

News.ru22:34

«Известия»: цены на новостройки в России поднимутся к лету

Телеканал 360°19:28

Девелоперы предупредили о росте цен на новостройки на 7%

Известия16:45

Новостройкам спрогнозировали подорожание на 7%: всё дело в стройматериалах

Life.ru17:40

Строители нашли повод для очередного подорожания жилья

Lenta.ru17:18

Застройщики заявили о росте цен на жилье

URA.Ru17:10

Цены на новостройки могут вырасти на 7%

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