Экономика

РИА НовостиРИА НовостиДевелоперы просят не разрешать арендаторам расторгать договоры

В письме владельцы коммерческой недвижимости обращают внимание на то, что пунктом 3 статьи 18 законопроекта предлагается добавить в статью 19 Федерального закона №98-ФЗ часть 5, в которой арендатор по договору аренды недвижимого имущества сможет отказаться от исполнения такого договора, то есть в одностороннем порядке расторгнуть его без штрафов.
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Пока не сдаются

Российская газетавчера в 11:43

Кризис доверия, дефолт и коллапс: бизнес обсудил арендные поправки

РБКвчера в 11:33

Рассмотрение законопроекта об одностороннем расторжении договоров аренды откладывается

БН.рувчера в 09:30

Кодекс собственников и арендаторов коммерческой недвижимости может появиться в России

ТАССвчера в 10:22

Адвокат: спорные ситуации по договорам аренды должен решать суд

РИА Новостивчера в 09:29

Сектор коммерческой недвижимости продолжает борьбу с арендаторами площадей

BFM.ru12 мая в 16:47

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Коммерсантъ11 мая в 11:01
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
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Общество

Песков рассказал, как заразился коронавирусом

РИА Новости вчера в 16:59
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Политика

Посол Украины возмутился исполнением песни «Катюша» в турецкой Аланье

Евразия Daily вчера в 01:21
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Происшествия

Пьяный угонщик протаранил около 10 автомобилей на парковке в Иркутске

Мужчина в чем был выбежал из квартиры и попытался задержать угонщика, который, пытаясь скрыться, нажал на газ и протаранил несколько рядом стоящих машин, после чего был обезврежен.
КП - Иркутск вчера в 23:58
Наука

Обнаружилось, что определить пол динозавра по скелету невозможно

Результаты нового исследования ученых указывают на то, что определить пол древней рептилии по скелету практически невозможно.
Rusargument вчера в 15:55
Армия и оружие

Президент Афганистана приказал силовикам атаковать террористов

Евразия Daily 12 мая в 17:43
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Общество

Сгоревшие аппараты ИВЛ «Авента-М» только собрали в России: китайский след

В апреле КРЭТ заключил контракты с больницами, региональными правительствами и Минпромторгом на поставку 8,7 тысяч отечественных аппаратов ИВЛ "Авента-М", которые производятся по программе импортозамещения с 2014 г. Приостановка Росздравнадзора касается не всех ИВЛ этой модели, а только тех, что были произведены Уральским приборостроительным заводом именно в последний месяц - после 1 апреля.
Московский Комсомолец вчера в 11:04
Здоровье

Ростовский Минздрав показал легкие смертельно больного коронавирусом

Глава ростовского областного министерства здравоохранения Татьяна Быковская на состоявшемся 13 мая заседании регионального оперативного штаба продемонстрировала его участникам снимки легких пациентов с коронавирусом.
Инфо24 вчера в 09:25
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Политика

В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО

Депутат напомнил, что в советское время была Большая Тюменская область, работавшая как "единый механизм", единый экономический комплекс, которая была разделена в 90-е годы.
РИА Новости вчера в 15:10
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Общество

Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса

Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 19:19
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Общество

На Кубани санатории с 1 июня начнут приём отдыхающих

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что санатории региона с 1 июня начнут приём отдыхающих.
RT на русском 12 мая в 05:44
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Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
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Общество

Россияне назвали главную проблему дистанционного образования

81% респондентов полагают, что самоизоляция мешает выпускникам готовиться к экзаменам.
РБК вчера в 22:00
Общество

Комаровский назвал продукт для профилактики коронавируса

Именно поэтому врач и телеведущий посоветовал употреблять в пищу хрен, который «вышибает слезу».
URA.Ru вчера в 20:50
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Кино

Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру

Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
Экономика сегодня вчера в 13:38
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Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Известия вчера в 22:24
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Культура

Спектакль «Фрекен Жюли» с Чулпан Хаматовой покажут на Okko

Российская газета вчера в 10:14
Здоровье

В Хакасии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции

Совещание провёл глава Хакасии. Пока эпидобстановка в Хакасии не позволяет смягчить режим ограничений.
Хакасия вчера в 03:19
3
Общество

Победа возобновляет полеты по России с 1 июня

Как уточнили в пресс-службе перевозчика, поэтапное возобновление полетов, как и планировалось, начнется с 1 июня.
Travel Russian News вчера в 04:52
90
Общество

Студенты МГУ потребовали защитить их от домогательств преподавателей

В конце апреля студентка Дарья Варакина опубликовала пост в Instagram, где рассказала о домогательствах со стороны преподавателя исторического факультета МГУ Дмитрия Функа.
Плюс один +1 вчера в 13:50
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Общество

Летевший из Китая на Кипр лайнер сел в Москве из-за действий Турции

Российская газета вчера в 22:15
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Общество

В России впервые стали потреблять больше кофе, чем чая

Москва, 14 мая 2020, 07:28 — REGNUM Потребление кофе в России в 2019 году достигло 180 тыс. тонн в натуральном выражении, что существенно превысило потребление чая (140 тыс. тонн), сообщил 14 мая генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия в комментарии для РБК.
REGNUM 00:28
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости вчера в 06:48
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Общество

О выплатах 5000 рублей семьям с детьми в возрасте до 3 лет

Российским семьям, у которых возникло право на материнский (семейный) капитал до 1 июля 2020 года, в том числе и тем, кто уже полностью распорядился этими средствами, с апреля по июнь устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
Новости Кировского района Санкт-Петербурга 12 мая в 02:04
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Происшествия

Ещё одна курганская больница закрыта на карантин

Далматово, Курганская область, 13 мая 2020, 18:28 — REGNUM В Курганской области на карантин закрыта ещё одна районная больница.
REGNUM вчера в 11:28
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Политика

Депутат Госдумы пожаловался Путину на систему электронных пропусков

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратился к Владимиру Путину как председателю Совета безопасности России с просьбой проверить систему цифровых пропусков, которая была введена в Москве и Подмосковье, а затем еще в нескольких десятках регионов страны.
Ридус 00:00
Общество

Сбербанк предложил сотрудникам протестировать вакцину от коронавируса

По данным на конец прошлого года, в штате Сбербанка было 280 тысяч человек. Ранее банк направил на создание вакцины 3 миллиарда рублей.
Эхо Москвы вчера в 22:24
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Происшествия

Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме

Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
Вести.Ru вчера в 16:30
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