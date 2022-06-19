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Девелоперы складов вернулись на 13 лет назад

По итогам 2022 года спрос на склады в Москве и Московской области может сократиться почти в четыре раза, составить 700 тыс. кв. метров, считают в Commonwealth Partnership.
АБН
Сегмент складской недвижимости, заметно выросший в пандемию, может серьезно пострадать в нынешнем кризисе.
Коммерсантъ
С марта не зафиксировано ни одной сделки по аренде или продаже площадей для нужд конкретной компании (built-to-suit), отмечает региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко.
Коммерсантъ
Сейчас основные запросы на аренду логопарков поступают от небольших компаний, которые ранее занимали по 2–3 тыс. кв. м, добавляет исполнительный директор Radius Group Захар Вальков.
Коммерсантъ

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Спрос на складскую недвижимость резко упал в Москве и Подмосковье
ГлобалМСК.ру06:54
Девелоперы складов вернулись на 13 лет назад
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В Москве и области резко упал спрос на склады
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Спрос на склады в Москве и области снизится в четыре раза
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Спрос на складскую недвижимость в РФ упал до минимума за 13 лет
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