Общество
РИА НовостиDevicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян
В июне аналогичное предложение появилось от другого продавца, который утверждает, что база актуальна на текущий месяц и в ней около 115 тысяч строк. Данные оценили в 66,6 биткоина (примерно 627 тысяч долларов, или около 385 рублей за одну строку).
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с чего всё началось
На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян. По его словам, впервые объявление появилось в конце апреля.РИА Новости07:36
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