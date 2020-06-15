На продажу выставили базу с данными россиян, застрявших за границей из-за коронавируса и возвращавшихся на родину, ее подлинность не подтверждена, сообщил РИА Новости технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян. По его словам, впервые объявление появилось в конце апреля.

с чего всё началось

В июне аналогичное предложение появилось от другого продавца, который утверждает, что база актуальна на текущий месяц и в ней около 115 тысяч строк. Данные оценили в 66,6 биткоина (примерно 627 тысяч долларов, или около 385 рублей за одну строку).

Devicelock: в Сети на продажу выставили данные якобы 115 тысяч россиян

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