Как стало известно РЕН ТВ, еще один ребенок из России пострадал в бассейне в турецком отеле. Мы связались с родственниками пострадавшей девочки. Ее тетя Валентина рассказала, что малышка упала с горки в бассейне, стукнулась головой и захлебнулась.

с чего всё началось

Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова. Она уточнила, что несчастный случай произошел в бассейне отеля Maya World Beach в курортной зоне Окурджалар.

В Турции девочка из России утонула в бассейне

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