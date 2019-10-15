Происшествия
РИА НовостиДевочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье
Ребенок получил ушибы при обрушении в жилой пятиэтажке в поселке Новонежино в Приморье, сообщил РИА Новости глава Шкотовского района Виктор Михайлов. Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник произошло обрушение в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в Новонежино.
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с чего всё началось
В Следственном комитете России по Приморскому краю отметили, что обрушение произошло после хлопка, вызванного неисправностью водонагревателя или другого бытового прибора, находящегося в ванной комнате одной из квартир.RT на русскомвчера в 23:17
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Бабахнуло так, что стекла от окон разлетелись – очевидцы о взрыве в жилом доме в Приморье
PrimaMedia.ruвчера в 22:48
В Приморье в многоквартирном доме от взрыва обрушились потолок и стены
Владивосток-Новостивчера в 19:38
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