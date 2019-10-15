с чего всё началось

Ребенок получил ушибы при обрушении в жилой пятиэтажке в поселке Новонежино в Приморье, сообщил РИА Новости глава Шкотовского района Виктор Михайлов. Ранее МЧС сообщило, что в ночь на вторник произошло обрушение в многоквартирном пятиэтажном жилом доме в Новонежино.

Девочка получила ушибы при обрушении в пятиэтажке в Приморье

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Общество СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ «Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

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