Происшествия
RT на русскомДевочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день
Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
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В Мурашинском районе столкнулись «КамАЗ» и легковушка: двое человек погибли
Свойкировский.рфвчера в 08:05
СМИ: Перевернувшаяся в аварии скорая помощь везла чудом выжившую в смертельном ДТП 6-летнюю девочку
Вятка Областнаявчера в 12:57
В УГИБДД опубликовали фотографии с места смертельной аварии в Кировской области
Первоисточниквчера в 07:54
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Транспорт
В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Политика
Генсек НАТО не стал встречаться с моряками Украины, вернувшимися из РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался встречаться с украинскими моряками в Одессе, которые были задержаны в Керченском проливе.
РЕН ТВ вчера в 09:27
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru 01 ноября в 11:37
Происшествия
В Находке возобновили поиски моряка с танкера «Залив Америка»
Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
РИА Новости вчера в 19:24
Единоборства
Масвидаль победил Диаса и завоевал пояс самого опасного парня в UFC
Хорхе Масвидаль одолел Нейта Диаса на турнире UFC 244 и стал обладателем пояса The Baddest Motherfucker (BMF) — "главного гангстера" организации.
Газета.Ru 00:04
Гаджеты
Intel: 10-нм настольные процессоры выйдут в начале следующего года
В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.
3DNews 01 ноября в 15:02
Политика
Премьер Болгарии назвал причину выдворения российского дипломата
Российский дипломат, которого выслали из Болгарии после расследования о шпионаже, пытался завербовать высокопоставленного сотрудника, имеющего допуск к секретной информации.
URA.Ru 01 ноября в 02:56
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 14:51
Политика
Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского
Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Футбол
Лэмпард повторил рекорд «Челси» 30-летней давности
Как показывается статистика, субботняя победа над «Уотфордом» (2:1) позволила Лэмпарду повторить лучший клубный результат по выездным победам подряд, если учитывать все официальные матчи.
Евро-футбол.ру вчера в 16:22
Происшествия
Убийство главы центра «Э» по Ингушетии назвали заказным
Взгляд.ру вчера в 12:41
Происшествия
Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском
Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Российская газета 00:21
Путешествия
На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией
«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Lenta.ru 00:58
Общество
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости вчера в 03:04
Политика
WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства
Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.
РИА Новости вчера в 19:43
Политика
Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости вчера в 12:46
Политика
Кремль прокомментировал требование репараций Украине за Донбасс
Ранее Криклий заявил, что Россия должна будет выплачивать репарации Украины после войны на Донбассе.
Ореанда-Новости 01 ноября в 08:18
Единоборства
Боксеры Ковалев и Альварес повторно уложились в вес
В субботу Ковалев только со второй попытки уложился в необходимый вес - 79,38 кг, Альварес прошел взвешивание с первой попытки.
ТАСС Спорт вчера в 23:10
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
Происшествия
В школе Владивостока прогремел взрыв
В результате взрыва неизвестного предмета на школьном дворе школы № 45 города Владивостока пострадала женщина, сообщает 3 ноября портал «Владивосток 24».
REGNUM вчера в 23:34
Политика
В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа
Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.
Интерфакс 01 ноября в 14:12
Происшествия
В Иркутске пьяный водитель врезался в памятник Александру III
Life.ru вчера в 01:35
Политика
Медведев рассказал о планах США установить влияние в Азии
США пытаются усилить влияние в азиатском регионе, однако это может устоявшиеся там способы сотрудничества стран и, в частности, позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Lenta.ru вчера в 20:53
Общество
В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»
В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
Здоровье
Минздрав изменил нормы потребления соли
Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.
Российская газета вчера в 05:54
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество
Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды
REGNUM 01 ноября в 21:23
Хоккей
«Даллас» обыграл «Монреаль» с голами Радулова и Гурьянова
В составе «Далласа» шайбами отметились российские нападающие Александр Радулов (16-я минута в большинстве) и оформивший в матче дубль Денис Гурьянов (39-я буллит, 51-я в большинстве), а также финский защитник Миро Хайсканен (56-я в пустые ворота).
REGNUM вчера в 23:24
Футбол
Леванте — Барселона 3:1
Metaratings вчера в 11:53
Политика
Финляндия оплатит разминирование Донбасса
Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru вчера в 04:01