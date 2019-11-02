Происшествия

RT на русскомRT на русскомДевочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день

Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
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В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за один день

РИА Новостивчера в 13:00

Девочка выжила в двух ДТП за один день, но ее родители погибли

Newsler.ruвчера в 14:34

В Мурашинском районе столкнулись «КамАЗ» и легковушка: двое человек погибли

Свойкировский.рфвчера в 08:05

«Ниссан» врезался в КамАЗ: двое погибших

Новый вариантвчера в 08:12

Выяснилось, что в перевернувшейся в Кирове скорой находился ребенок, выживший в смертельном ДТП в Мурашинском районе

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СМИ: Перевернувшаяся в аварии скорая помощь везла чудом выжившую в смертельном ДТП 6-летнюю девочку

Вятка Областнаявчера в 12:57

В УГИБДД опубликовали фотографии с места смертельной аварии в Кировской области

Первоисточниквчера в 07:54
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Транспорт

В России водителям установили новые штрафы с 1 ноября

Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, с 1 ноября вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым грузовые автомобили, автобусы и легковые авто, рассчитанные на 8 или больше пассажирских мест, должны быть с тахографоми.
Новости Рязани вчера в 03:48
Политика

Генсек НАТО не стал встречаться с моряками Украины, вернувшимися из РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался встречаться с украинскими моряками в Одессе, которые были задержаны в Керченском проливе.
РЕН ТВ вчера в 09:27
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Британский телеканал показал мир «глазами Путина»

Lenta.ru 01 ноября в 11:37
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В Находке возобновили поиски моряка с танкера «Залив Америка»

Активная фаза поисков моряка танкера "Залив Америка", где прогремел взрыв, возобновлена, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.
РИА Новости вчера в 19:24
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Масвидаль победил Диаса и завоевал пояс самого опасного парня в UFC

Хорхе Масвидаль одолел Нейта Диаса на турнире UFC 244 и стал обладателем пояса The Baddest Motherfucker (BMF) — "главного гангстера" организации.
Газета.Ru 00:04
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Intel: 10-нм настольные процессоры выйдут в начале следующего года

В рамках недавнего мероприятия Intel Experience Canada 2019 канадский региональный менеджер Intel Денис Годро (Denis Gaudreault) заявил, что компания Intel будет выпускать 10-нм настольные процессоры и выйдут они уже в начале следующего года.
3DNews 01 ноября в 15:02
Политика

Премьер Болгарии назвал причину выдворения российского дипломата

Российский дипломат, которого выслали из Болгарии после расследования о шпионаже, пытался завербовать высокопоставленного сотрудника, имеющего допуск к секретной информации.
URA.Ru 01 ноября в 02:56
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая

Ранее сообщалось, что Пападакис и Сизерон победили в танцах на льду на этапе Гран-при во Франции.
RT на русском вчера в 14:51
Политика

Стало известно о драке глав СБУ и администрации Зеленского

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался с главой администрации президента Украины Андреем Богданом.
Lenta.ru вчера в 20:48
Футбол

Лэмпард повторил рекорд «Челси» 30-летней давности

Как показывается статистика, субботняя победа над «Уотфордом» (2:1) позволила Лэмпарду повторить лучший клубный результат по выездным победам подряд, если учитывать все официальные матчи.
Евро-футбол.ру вчера в 16:22
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Убийство главы центра «Э» по Ингушетии назвали заказным

Взгляд.ру вчера в 12:41
Происшествия

Пожар произошел на складе в подмосковном Жуковском

Склад загорелся в городском округе Жуковский в Московской области. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров.
Российская газета 00:21
Путешествия

На Украине порассуждали о восстановлении авиасообщения с Россией

«В общем, если Украина не начнёт в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий: отмена рейсов и закрытие маршрутов, сокращение персонала, уменьшение налоговых поступлений, ухудшение логистического климата», — заключил Белашко.
Lenta.ru 00:58
Общество

В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум

Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
РИА Новости вчера в 03:04
Политика

WP рассказал о ненависти Трампа к Украине с первых дней президентства

Президент США Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания в Белом доме, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших сотрудников администрации американского лидера.
РИА Новости вчера в 19:43
Политика

Лепс прокомментировал запрет на въезд в Латвию

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу включил Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
РИА Новости вчера в 12:46
Политика

Кремль прокомментировал требование репараций Украине за Донбасс

Ранее Криклий заявил, что Россия должна будет выплачивать репарации Украины после войны на Донбассе.
Ореанда-Новости 01 ноября в 08:18
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Боксеры Ковалев и Альварес повторно уложились в вес

В субботу Ковалев только со второй попытки уложился в необходимый вес - 79,38 кг, Альварес прошел взвешивание с первой попытки.
ТАСС Спорт вчера в 23:10
Общество

Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости вчера в 07:50
Происшествия

В школе Владивостока прогремел взрыв

В результате взрыва неизвестного предмета на школьном дворе школы № 45 города Владивостока пострадала женщина, сообщает 3 ноября портал «Владивосток 24».
REGNUM вчера в 23:34
Политика

В Белом доме заявили о готовности к возможному импичменту Трампа

Накануне члены палаты представителей конгресса США одобрили резолюцию, согласно которой расследование по возможности вынесения импичмента президенту США Дональду Трампу переходит к публичной стадии.
Интерфакс 01 ноября в 14:12
Происшествия

В Иркутске пьяный водитель врезался в памятник Александру III

Life.ru вчера в 01:35
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Медведев рассказал о планах США установить влияние в Азии

США пытаются усилить влияние в азиатском регионе, однако это может устоявшиеся там способы сотрудничества стран и, в частности, позиции Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Lenta.ru вчера в 20:53
Общество

В Гидрометцентре обещают «розовую зиму»

В главном синоптическом ведомстве страны считают, что предстоящая зима в России будет «розовой».
МедиаПоток вчера в 02:42
Здоровье

Минздрав изменил нормы потребления соли

Минздрав России привел в соответствие с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уровень потребления соли в нашей стране.
Российская газета вчера в 05:54
Происшествия

В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru вчера в 12:09
Общество

Екатеринбург вошёл в тройку городов России по качеству городской среды

REGNUM 01 ноября в 21:23
Хоккей

«Даллас» обыграл «Монреаль» с голами Радулова и Гурьянова

В составе «Далласа» шайбами отметились российские нападающие Александр Радулов (16-я минута в большинстве) и оформивший в матче дубль Денис Гурьянов (39-я буллит, 51-я в большинстве), а также финский защитник Миро Хайсканен (56-я в пустые ворота).
REGNUM вчера в 23:24
Футбол

Леванте — Барселона 3:1

Metaratings вчера в 11:53
Политика

Финляндия оплатит разминирование Донбасса

Ранее министр транспорта и инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен оплачивать восстановление неподконтрольных ему территорий Донбасса.
Lenta.ru вчера в 04:01
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