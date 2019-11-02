Происшествия
RT на русскомДевочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день
Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
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Политика
WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства
Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.
ТАСС 18:33
Общество
Захарова осудила осквернение мемориала маршалу Жукову в Одессе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.
Российская газета 18:56
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Ахматом» в матче РПЛ
Футболисты «Динамо» сыграли вничью с «Ахматом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 09:12
Киберспорт
Blizzard передумала «подгонять» сюжет Warcraft III: Reforged под World of Warcraft
Blizzard планировала переделать сюжетные ролики и фрагменты игры, чтобы они лучше стыковались с World of Warcraft.
Игромания.ру 10:38
Единоборства
Диаз – Масвидаль, время боя и сколько раундов
Чемпионат вчера в 09:30
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Lenta.ru вчера в 12:37
Политика
Трамп заявил, что знает нового главаря ИГ
Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что у террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) появился новый главарь.
Sputnik Таджикистан вчера в 10:57
Общество
Гороскоп «КП»: Чего боятся знаки зодиака
Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
КП - Калининград вчера в 11:52
Хоккей
Игрок «Оттавы» потерял сознание во время матча с «Бостоном»
Сабурен упал на лед, потеряв сознание. Врачи около 10 минут оказывали ему первую помощь, а затем унесли игрока на носилках.
NewInform 21:00
Общество
Командиры расстрелявшего солдат срочника нарушили приказ Шойгу
Газета.Ru вчера в 15:24
Политика
Начальник СБУ подрался с главой администрации Зеленского
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов подрался в Киеве с главой офиса украинского лидера Андреем Богданом, сообщили журналисты Станислав Речинский и Соня Кошкина в соцсетях.
Известия 19:14
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Автоспорт
Гран-при США. Вальттери Боттас из Mercedes выиграл квалификацию
Состоялась квалификационная гонка, победу в которой одержал финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас.
Вести.Ru 19:08
Единоборства
Розенструйк нокаутировал Орловского на 29-й секунде боя в UFC
На 29-й секунде поединка Розенструйк нокаутировал Орловского левым встречным в челюсть.
Спорт-Экспресс 20:24
Музыка
Россияне выбрали музыку для своих похорон
Большинство россиян предпочли бы на собственных похоронах включать песни Highway To Hell австралийской рок-группы AC/DC и The Show Must Go On группы Queen, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса сервиса "Яндекс.Музыка".
Газета.Ru вчера в 08:41
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM 12:47
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
Газета.Ru 13:09
Общество
Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне
Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс 03:36
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Наука
Подружившиеся в лаборатории обыкновенные вампиры остались друзьями и на воле
Немецкие и американские биологи выяснили, что особи обыкновенного вампира (Desmodus rotundus) могут формировать прочные социальные связи, которые не разрушаются даже при смене окружающих условий и не требуют взаимной выгоды.
N+1 вчера в 11:40
Технологии
Назвали разрешенное время использования гаджетов для молодежи
Как сообщает ToDay News Ufa, в РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета советуют юношам и девушкам пользоваться различными электронными устройствами не более трех часов в день.
ToDay News Ufa 03:37
Общество
Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
РИА Новости 08:50
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак прилетел в Москву ради дочери
Ани Лорак не раз заявляла, что развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, с которым она прожила 14 лет, стал для нее мучительным.
Комсомольская правда 08:35
Культура
Шварценеггер заставил Сталлоне сняться в провальной комедии
Профиль вчера в 16:09
Транспорт
В России водителям грозят новые штрафы с 1 ноября
С 1 ноября в России водители могут получить крупный штраф за нарушение безопасности пассажирских перевозок.
Уфимские Заметки 03:16
Фигурное катание
Косторная победила на этапе Гран-при во Франции, Загитова — вторая
Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
RT на русском 15:51
Кино
Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате
Новый долгожданный «Терминатор» 2019 со Шварценеггером в главной роли стартовал в российском прокате, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 31 октября в 10:00
Общество
Составлена карта трат москвичей
Москвичи, живущие на Тверской улице, тратят в среднем в месяц по 109,9 тысячи рублей.
Мослента вчера в 11:43
Армия и оружие
Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы
РИА Новости вчера в 16:20