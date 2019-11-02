Происшествия

RT на русскомRT на русскомДевочка выжила в двух ДТП в Кирове в один день

Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за один день: при столкновении автомобиля её семьи на трассе с КамАЗом погибли её родители, а позднее при госпитализации перевернулась «скорая» с ребёнком.
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«Ниссан» врезался в КамАЗ: двое погибших

Новый вариант09:12

Девочка выжила в двух ДТП за один день, но ее родители погибли

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СМИ: Перевернувшаяся в аварии скорая помощь везла чудом выжившую в смертельном ДТП 6-летнюю девочку

Вятка Областная13:57

В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за один день

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Выяснилось, что в перевернувшейся в Кирове скорой находился ребенок, выживший в смертельном ДТП в Мурашинском районе

Pro Город Киров12:08

В Мурашинском районе столкнулись «КамАЗ» и легковушка: двое человек погибли

Свойкировский.рф09:05

В УГИБДД опубликовали фотографии с места смертельной аварии в Кировской области

Первоисточник08:54
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.
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Футболисты «Динамо» сыграли вничью с «Ахматом» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Раки боятся, что с близкими им людьми произойдет нечто плохое.
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Игрок «Оттавы» потерял сознание во время матча с «Бостоном»

Сабурен упал на лед, потеряв сознание. Врачи около 10 минут оказывали ему первую помощь, а затем унесли игрока на носилках.
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Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
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Гран-при США. Вальттери Боттас из Mercedes выиграл квалификацию

Состоялась квалификационная гонка, победу в которой одержал финский гонщик команды Mercedes Валттери Боттас.
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При стрельбе в Москве погиб глава центра «Э» по Ингушетии

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Музыка

Россияне выбрали музыку для своих похорон

Большинство россиян предпочли бы на собственных похоронах включать песни Highway To Hell австралийской рок-группы AC/DC и The Show Must Go On группы Queen, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные опроса сервиса "Яндекс.Музыка".
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«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»

Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
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В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство

В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.
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Как сообщает ToDay News Ufa, в РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета советуют юношам и девушкам пользоваться различными электронными устройствами не более трех часов в день.
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Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев

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С 1 ноября в России водители могут получить крупный штраф за нарушение безопасности пассажирских перевозок.
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Россиянка Алёна Косторная заняла первое место на третьем этапе серии Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.
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Новый «Терминатор: Темные судьбы» стартовал в российском прокате

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Москвичи, живущие на Тверской улице, тратят в среднем в месяц по 109,9 тысячи рублей.
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Израильские военные заявили о новом обстреле из Газы

РИА Новости вчера в 16:20
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