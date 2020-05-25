Общество
Вести.RuИз перинатального центра забрали жившую там девочку
Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что все решения суда исполнены, у девочки складывается все хорошо.
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с чего всё началось
В декабре "Медуза" опубликовала материал о пятилетней девочке, которая с рождения жила в ПМЦ "Мать и дитя", потому что мать считает дочь неизлечимо больной.РИА Новостивчера в 20:08
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Прожившую 5 лет в московском медцентре девочку забрали из больницы
Московский Комсомолецвчера в 20:23
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Общество
У главы Тувы выявлен коронавирус
Вести.Ru 00:56
Происшествия
Маршрутка под Астраханью опрокинулась из-за оторвавшегося колеса
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, авария произошла на 24-м километре автодороги Астрахань - Марфино из-за оторвавшегося колеса.
Российская газета 03:27
Общество
Роспотребнадзор просит наказать соучредителя сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 25 мая 2020, 10:40 — REGNUM Железнодорожный райсуд Екатеринбурга получил дело об административном правонарушении против соучредителя сети магазинов «Красное и белое».
REGNUM 03:40
Происшествия
В жилом доме в Казани взорвался газ
Вести.Ru 03:35
Общество
За сутки в России скончались 92 человека с коронавирусом
В России за сутки скончались 92 пациента, у которых был выявлен коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
РЕН ТВ 03:49
Происшествия
Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы
РИА Новости вчера в 23:44
Происшествия
В Челябинске возбудили второе дело из-за хищений при возведении театра
Уголовное дело о превышении полномочий возбудили по факту хищения почти миллиона рублей при строительстве вспомогательного здания для театра оперы и балета имени Глинки в Челябинске, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
РИА Новости 03:14
Происшествия
В Астрахани учительница получила условный срок за совращение школьника
Кировский районный суд Астрахани признал учительницу астраханской средней образовательной школы № 32 виновной в совершении развратных действий в отношении 15-летнего школьника и приговорил ее к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно.
ТАСС 01:42
Здоровье
В Смольном объяснили скачок смертности от коронавируса в Петербурге
В последнюю статистику смертей от коронавируса попали жители города, которые скончались ранее — в апреле и мае.
Поребрик.Медиа 01:16
Общество
Бокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии
Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
РИА Новости 02:30
Энергетика
Мировые цены на нефть показывают рост после снижения в пятницу
Мировые цены на нефть в понедельник, 25 мая, растут после предыдущего падения.
Аргументы и Факты 02:52
Космос
«Метеор» над Австралией оказался российским космическим мусором
Частью российской ракеты оказался яркий метеор в небе Австралии, 22 мая сообщает news.com.au.
ИА Красная Весна 23 мая в 14:51
Технологии
Ученый рассказал об эксперименте с рыбами в невесомости
Эксперименты с рыбами на борту Международной космической станции показали, что у них возникают аналогичные сухопутным животным проблемы в невесомости, рассказал в интервью РИА Новости заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычёв.
РИА Новости 01:49
Общество
Эксперт назвал сроки снятия в Петербурге ограничений из-за COVID-19
В Петербурге эпидемия коронавирусной инфекции может завершиться к осени, а при оптимистичном сценарии основные ограничения начнут снимать в июле-августе.
Российская газета 03:33
Общество
Шувалов заявил о возможном обмене «Новинского пассажа» на «Военторг»
Новым владельцем реконструированного здания бывшего «Военторга» на Воздвиженке могла бы в результате обмена стать госкорпорация ВЭБ.РФ, рассказал в интервью РБК ее глава Игорь Шувалов.
РБК 02:09
Фигурное катание
Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 миллиона просмотров в TikTok
Lenta.ru 02:41
Общество
Оголодавшие на карантине крысы атаковали города США
Как сообщило издание The Washington post, с момента введение карантина в Соединенных Штатах участились сообщения о случаях каннибализма среди крыс, которые лишились привычных мест кормежки.
Телеканал 360° вчера в 19:04
Игры
Фанат S.T.A.L.K.E.R. переносит игру на новый движок
Создатель пользовательских модификаций под ником Ivan Source выложил ролики с геймплеем S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl, перенесённой на графический движок Unreal Engine 4. Что примечательно, именно такую основу используют в разработке второй части игры.
ВладТайм 03:47
Политика
Президент внес в Госдуму поправки в закон об образовании
Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект, содержащий поправки в закон об образовании.
Новости Петроградского района Санкт-Петербурга 22 мая в 04:21
Общество
В Госдуме дали оценку перспективе снижения пенсионного возраста
Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что вероятность того, что в России понизят пенсионный возраст очень мала, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 23 мая в 13:59
Общество
Перечислены российские регионы с новыми случаями коронавируса
Оперштаб перечислил регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
Здоровье
В России предупредили о росте смертности от коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что вслед за пройденным пиком ожидается рост смертности среди россиян с коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:39
Общество
Курорты Алтайского края не откроются с 1 июня
В соответствии с указом губернатора, до 1 июня 2020 года на территории Алтайского края приостановили бронирование мест, прием и размещение в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных учреждениях.
АМИТЕЛ 02:45
Шоу-бизнес
Памятник из черного гранита установили на могиле Юлии Началовой
Народные новости вчера в 20:07
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тысяч
Оперштаб озвучил новые данные по заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 25 мая в России заразились еще 8946 тысяч человек.
BFM.ru 03:38
Общество
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
Шоу-бизнес
За слова о бедственном положении артистов Пригожина высмеял Шнуров
Live24 вчера в 08:40
Армия и оружие
В США назвали причину критики решения Трампа по выходу из договора об «Открытом небе»
Выясняется, что в США далеко не с единодушным одобрением было воспринято решение администрации президента Дональда Трампа по выходу из договора об «Открытом небе».
Военное обозрение 03:39
Интернет
Назван способ навсегда очистить историю просмотров в Интернете
Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Тимур Садыков рассказал, как навсегда очистить историю просмотров в Интернете.
ФАН 02:55