с чего всё началось

Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская рассказала РИА Новости, что все решения суда исполнены, у девочки складывается все хорошо.

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

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Общество Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тысяч Оперштаб озвучил новые данные по заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 25 мая в России заразились еще 8946 тысяч человек.

Армия и оружие В США назвали причину критики решения Трампа по выходу из договора об «Открытом небе» Выясняется, что в США далеко не с единодушным одобрением было воспринято решение администрации президента Дональда Трампа по выходу из договора об «Открытом небе».