Футбол

ЧемпионатЧемпионатДевушка-агент Лельчук: поначалу в меня вообще никто не верил

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Поначалу вообще никто не верил. За исключением моего близкого друга, тоже агента, Александра Клюева.
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Политика

Пушков: Германия не «созрела» для отмены санкций

Немецкие власти еще не осознали ущербность политики санкционного давления на Россию для самой Германии, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
REGNUM вчера в 20:01
Футбол

«Рубин» и «Урал» откроют 14-й тур РПЛ

Нева Спорт вчера в 23:30
Политика

Лавров надеется, что прошение о помиловании Берга рассмотрят быстро

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что рассмотрение прошения о помиловании осужденного в РФ за шпионаж норвежца Фруде Берга не займет много времени.
РИА Новости 07:02
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России на заседании совета директоров в пятницу принял решение опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта, до 6,5% годовых.
Российская газета 06:42
Технологии

Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер

Компания Google создала первый в мире квантовый суперкомпьютер. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ вчера в 14:14
Политика

МИД ждет новых обвинений во вмешательстве в выборы в США

Москва ожидает в свой адрес новые беспочвенные обвинения во вмешательстве в американские выборы в преддверии президентской гонки в США, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 06:57
Футбол

Семин подтвердил, что Джорджевич будет прооперирован

Семин подтвердил, что нападающему Луке Джорджевичу, который травмировал связки колена, будет сделана операция.
Sport24.ru 06:39
Шоу-бизнес

В Сети появились фотографии Заворотнюк с тяжелобольными детьми

В публикации говорится о помощи, которую актриса ранее оказывала тяжелобольным детям.
Discover24 07:04
Армия и оружие

Президент ЦАР рассказал о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 05:23
Армия и оружие

Российские С-400 применили на учениях в Сербии

Российские зенитные ракетные комплексы С-400 и комплексы «Панцирь-С» совместно с силами ПВО Сербии приняли участие в учениях в балканской стране.
RT на русском 07:16
Шоу-бизнес

Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой

В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН 03:40
Общество

Битый в российских телешоу украинец попал в реанимацию

В Москве в реанимацию попал украинский политолог Вячеслав Ковтун, регулярно участвующий в политических ток-шоу на российском телевидении.
Lenta.ru вчера в 13:42
Здоровье

В Киеве зафиксировали случай дифтерии

В Киеве дифтерией заболел 9-летний мальчик, сообщили 24 октября в пресс-службе Центра общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины, сообщается на сайте организации.
REGNUM 05:18
Хоккей

Овечкин забросил 666-ю шайбу в НХЛ

Lenta.ru 02:50
Общество

Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине

ТАСС 03:22
Общество

Норвежский лоукостер опроверг сообщения о покупке SSJ-100

Ранее газета РБК сообщила, что "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) заключили меморандум с норвежской авиакомпанией-лоукостером Norwegian Air Shuttle о поставке 40 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) с возможностью летать по транссибирскому маршруту, которой перевозчик добивается несколько лет.
ТАСС 06:24
Армия и оружие

Шойгу рассказал о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Запад ведёт масштабную информационную кампанию по расколу отношений России и Белоруссии.
RT на русском 06:05
Политика

Аксенов прокомментировал готовность Киева к переговорам по Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины о признании российского статуса полуострова.
РИА Новости 06:57
Общество

Шнуров заявил, что успех в России не связан с начитанностью

Российский музыкант и лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что успех в России не связан с начитанностью.
News.ru 07:03
Общество

Медведев поручил обосновать штрафы за небольшое превышение скорости

Глава правительства России Дмитрий Медведев поручил МВД и другим «заинтересованным органам власти» рассмотреть вопрос о целесообразности возвращения штрафов за превышение скоростного режима.
Lenta.ru 07:02
Единоборства

Дагестанцы осадили отель Макгрегора в Москве

Дагестанцы окружили отель «Ритц-Карлтон» в Москве, в котором остановился ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, грубо критиковавший россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия

В Санкт-Петербурге нашли пропавшего спасателя

Пропавший в Санкт-Петербурге экс-командир поисково-спасательного отряда «Экстремум» Сергей Солопат найден живым.
Известия 07:23
Общество

Троюродного племянника Кадырова проверят за пытки электрошокером

Lenta.ru 02:18
Армия и оружие

В России идут заводские испытания нового бомбрадировщика-ракетоносца

Успешное завершение заводских испытаний позволит приступить к государственным испытаниям, которые запланированы на конец 2020 года.
REGNUM 06:37
Политика

В Киеве считают неизбежной прокачку российского газа через Украину

С учётом контрактных обязательств «Газпрома» по поставкам газа России «придётся» в 2020 году его прокачивать через Украину.
RT на русском 01:10
Политика

Россия списала странам Африки более $20 млрд долгов

Россия списала государствам Африки более $20 млрд долгов, заявил президент Владимир Путин на экономическом форуме Россия – Африка, который проходит 23 октября в Сочи.
Деловой квартал (Екатеринбург) 23 октября в 08:32
Авто

В Японии открылся автосалон Tokyo Motor Show

Токийский автосалон Tokyo Motor Show, проходящий в этом году в 46-й раз, открылся в среду в выставочном комплексе Big Sight в портовой части города.
ТАСС 23 октября в 03:54
Политика

Кремль прокомментировал ситуацию на границе Сирии и Турции

На границе Сирии и Турции проводится очень кропотливая и сложная работа, но определенные шероховатости нельзя исключать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН 07:22
Происшествия

В Харькове два человека пострадали при стрельбе возле торгового центра

Стрельба произошла возле супермаркета в Харькове, пострадали два человека, в городе объявлена операция "Сирена", заявили в пятницу в пресс-службе Главного управления Нацполиции области.
РИА Новости 06:53
Общество

Жители Киселёвска пожаловались в Гаагский трибунал на геноцид

Местные жители обратили внимание на увеличение роста онкологических заболеваний как у взрослых, так и у детей Как пишет местное издание "Абажур", Гаагский трибунал сообщил заявителям, что обращение принято канцелярией и будет рассмотрено в соответствии с положениями Римского статута Международного уголовного суда.
REGNUM 04:10
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