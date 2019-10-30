Футбол

Матч ТВМатч ТВДевушка-арбитр остановила матч ради селфи с Кака

Забавный эпизод произошел во время товарищеского матча между сборными легенд Бразилии и Израиля. Девушка, обслуживающая встречу в качестве главного судьи, остановила встречу после фола бразильца Кака, показала ему желтую карточку и сделала селфи.
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«Самая оправданная желтая карточка в истории!» В Израиле шутят над селфи девушки-арбитра и Кака

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Девушка-арбитр показала Кака жёлтую карточку, чтобы сделать с ним селфи. Видео

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Женщина-арбитр показала Кака желтую карточку, а затем сделала с ним селфи

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Девушка-арбитр остановила матч ради селфи с Кака

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Рефери показала Кака желтую карточку в товарищеском матче и сделала с ним селфи

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