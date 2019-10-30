Футбол
Матч ТВДевушка-арбитр остановила матч ради селфи с Кака
Забавный эпизод произошел во время товарищеского матча между сборными легенд Бразилии и Израиля. Девушка, обслуживающая встречу в качестве главного судьи, остановила встречу после фола бразильца Кака, показала ему желтую карточку и сделала селфи.
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Голы Роналдинью, Кака и Бебето принесли Бразилии победу в «Матче Мира». Видео
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