Футбол

Матч ТВМатч ТВДевушка-арбитр остановила матч ради селфи с Кака

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Забавный эпизод произошел во время товарищеского матча между сборными легенд Бразилии и Израиля. Девушка, обслуживающая встречу в качестве главного судьи, остановила встречу после фола бразильца Кака, показала ему желтую карточку и сделала селфи.
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