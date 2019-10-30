Футбол
REGNUMДевушка-арбитр показала Кака жёлтую карточку ради селфи с ним
На 50-й минуте матча судья показала футболисту жёлтую карточку, после чего достала телефон и сделала селфи с ним. https: / / twitter.com / FootbaII_HQ / status / 1189293433539780608 Матч мира завершился победой сборной Бразилии со счётом 4:2.
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Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
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Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Футбол
Зенит — Томь 4:0
Футбол
КДК отменил красную карточку Берга в матче против «Оренбурга»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза отменил красную карточку нападающего «Краснодара» Маркуса Берга, которую тот получил в матче чемпионата России против «Оренбурга».
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Политика
Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время
Депутат Богдан Яременко признал, что заказывал проституток, находясь в Раде в рабочее время, но сказал, что это была провокация с его стороны.
Технологии
Компания Бекмамбетова научилась синтезировать голоса знаменитостей
Армия и оружие
Киев ввел в оккупированной части Донбасса «желтый режим»
Военнослужащие, работники правоохранительных органов имеют на период действия режима "желтый" специальные полномочия.
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Энергетика
Молдавия подпишет контракт с «Газпромом» в ближайшее время, заявил Додон
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что компания "Газпром" пересмотрела контракт на поставку газа в республику, он будет подписан в ближайшие две-три недели.
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Происшествия
В Ярославле возбуждено дело после избиения ребенка в детсаду
Хоккей
Александр Овечкин занял 12-е место в НХЛ по голам
Российских хоккеист Александр Овечкин забил две шайбы и сделал две голевые передачи за «Вашингтон» в матче Национальной хоккейной лиги против «Торонто».
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах
Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
Кино
Эмилия Кларк посетила вечернюю премьеру фильма «Рождество на двоих»
Вместе с Эмилией Кларк на премьере появился исполнитель главной мужской роли Генри Голдинг, который завоевал любовь зрителей благодаря фильму «Безумно богатые азиаты».
Экономика
Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования
В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Шоу-бизнес
Все плохо: Анджелина Джоли покупает детям уцененные вещи
Все плохо: Анджелина Джоли покупает детям уцененные вещи Семью заметили на бюджетном шопинге в Испании.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
Футбол
Слуцкий может возглавить «Монако»
Действующий наставник "Витесса" Леонид Слуцкий, отказавшийся продлить трудовое соглашение с голландским коллективом, может покинуть страну тюльпанов и перебраться в Лигу 1. В среду Metaratings.ru сообщает, что российский специалист планирует трудоустроиться во Франции, где может возглавить тренерский мостик "Монако", за который выступает его бывший подопечный Александр Головин.
Политика
Путин: Россия делает все, чтобы поддержать христиан на Ближнем Востоке
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что христиане Ближнего Востока находятся в бедственном положении, а Россия делает все, чтобы поддержать их.
Финансы
ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку.
Шоу-бизнес
Миллиардер Умар Джабраилов вспомнил о романе с Собчак
Российский миллиардер, экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов вспомнил о романе с телеведущей Ксенией Собчак.
Экономика
Сбербанк подтвердил покупку доли в Mail.ru
Сбербанк подтвердил сделку по покупке миноритарной доли в интернет-компании Mail.ru Group.
Здоровье
Доктор Мясников назвал, кому запрещено принимать опасный аспирин
Доктор Мясников сообщил, что популярное лекарство аспирин может быть смертельном опасным. Врач назвал людей в зоне риска.