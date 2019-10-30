Футбол
REGNUMДевушка-арбитр показала Кака жёлтую карточку ради селфи с ним
На 50-й минуте матча судья показала футболисту жёлтую карточку, после чего достала телефон и сделала селфи с ним. https: / / twitter.com / FootbaII_HQ / status / 1189293433539780608 Матч мира завершился победой сборной Бразилии со счётом 4:2.
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Авто
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Дания одобрила прокладку "Северного потока-2" Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2", проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
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Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
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Под выигрыш Россией чемпионата мира подвели переписку
FIFA не сомневается в справедливости ее победы Законность победы России в конкурсе за право провести прошлогодний чемпионат мира по футболу вновь попытались поставить под сомнение.
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В детском саду Ярославля дети толпой избили девочку
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Через неделю на счет фонда был переведен 1 млн долларов, утверждает Ильин.
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Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества.
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Обвиняемого в изготовлении взрывчатки подростка отпустили из СИЗО
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