Футбол

REGNUMREGNUMДевушка-арбитр показала Кака жёлтую карточку ради селфи с ним

На 50-й минуте матча судья показала футболисту жёлтую карточку, после чего достала телефон и сделала селфи с ним. https: / / twitter.com / FootbaII_HQ / status / 1189293433539780608 Матч мира завершился победой сборной Бразилии со счётом 4:2.
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Девушка-арбитр остановила матч ради селфи с Кака

Sportbox.RU04:12

Судья благотворительного матча показала карточку Кака, чтобы сделать селфи с ним

Sports.ru05:53

Женщина-арбитр показала Кака желтую карточку, а затем сделала с ним селфи

Sport24.ru04:15

Видео, судья сделала селфи с футболистом Кака прямо во время игры

Чемпионат08:30

«Самая оправданная желтая карточка в истории!» В Израиле шутят над селфи девушки-арбитра и Кака

Спорт-Экспресс05:20

Девушка-арбитр показала Кака желтую карточку, а потом сделала с ним селфи прямо на поле (видео)

Матч ТВ04:19

Рефери показала Кака желтую карточку в товарищеском матче и сделала с ним селфи

Бомбардир.ру00:17
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