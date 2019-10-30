Футбол

REGNUMREGNUMДевушка-арбитр показала Кака жёлтую карточку ради селфи с ним

На 50-й минуте матча судья показала футболисту жёлтую карточку, после чего достала телефон и сделала селфи с ним. https: / / twitter.com / FootbaII_HQ / status / 1189293433539780608 Матч мира завершился победой сборной Бразилии со счётом 4:2.
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