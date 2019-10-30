Футбол
REGNUMДевушка-арбитр показала Кака жёлтую карточку ради селфи с ним
На 50-й минуте матча судья показала футболисту жёлтую карточку, после чего достала телефон и сделала селфи с ним. https: / / twitter.com / FootbaII_HQ / status / 1189293433539780608 Матч мира завершился победой сборной Бразилии со счётом 4:2.
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Общество
Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление
Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Политика
Соратник Зеленского попался на переписке с проституткой
Депутат Верховной рады, член пропрезидентской партии "Слуга народа" Богдан Яременко попался на деликатной переписке с проституткой во время работы в сессионном зале парламента.
Политика
Болгария отказалась выдать визу российскому военному атташе
Власти Болгарии отказались выдать визу военному атташе в посольстве России в Софии, сообщили СМИ со ссылкой на болгарский МИД.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным
Телеведущая Юлия Барановская назвала душевно больным отца своих троих детей футболиста Андрея Аршавина.
Футбол
Клопп о матче с «Арсеналом»: я наслаждался каждой секундой игры
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что наслаждался каждым моментом игры в матче 1/8 финала Кубка английской футбольной лиги с лондонским "Арсеналом".
Политика
Путин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Президент России Владимир Путин приветствовал решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Армия и оружие
Появилось видео ликвидации аль-Багдади
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
Общество
Минфин предложил ввести налог для самозанятых ещё в 19 регионах
Министерство финансов России предложило с 2020 года распространить налоговый режим для самозанятых ещё на 19 регионов.
Космос
Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород
Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
Кино
Федор Добронравов рассказал о скором выходе седьмого сезона «Сватов»
Актер Федор Добронравов сообщил о скором выходе седьмого сезона «Сватов». Об этом пишет интернет-издание «Культуромания».
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
Космос
Робот Федор сообщил о «секретных работах» на МКС
Антропоморфный робот Федор в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что на борту Международной космической станции занимался рядом «секретных вещей», о которых известно только главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину.
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Экономика
Духов не хватит: парфюмеры готовятся снизить импорт в Россию
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал «Известиям», что контролирующие органы не поддерживают появления исключений из правил для импортируемых духов и туалетной воды (в части возможности их маркировки на территории РФ на складе компании уже после выпуска во внутренний оборот).
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Шоу-бизнес
Пугачева и Юдашкин решили на время забыть о диете
Алла Борисовна призналась, что она и Валентин Юдашкин решили расслабиться - временно отказаться от диеты.
Общество
Стал известен состав новой экспедиции на МКС
На Международную космическую станцию (МКС) в апреле отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди.
Гаджеты
Старые iPhone могут прекратить работать с ноября
Владельцам iPhone 5, которые были выпущены в 2012 году, следует обновить свои мобильные устройства.
Экономика
ПФР ожидает роста пенсий на 18% за три года
В проект бюджета Пенсионного фонда России заложен рост пенсий на 18% за три года.
Армия и оружие
Российские военные развернули «Подсолнухи»
Происшествия
На Камчатке завели уголовное дело после смерти младенца в самолете
На Камчатке следователи завели уголовное дело после гибели трехмесячного ребенка на борту самолета, направлявшегося из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова назвала причину распада «Уральских пельменей»
Фото: старый состав шоу "Уральские пельмени" Что же касается причин распада, Михалкова опровергает всяческие слухи и домыслы насчет того, что здесь замешаны деньги.
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Кино