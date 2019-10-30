Футбол

REGNUMREGNUMДевушка-арбитр показала Кака жёлтую карточку ради селфи с ним

На 50-й минуте матча судья показала футболисту жёлтую карточку, после чего достала телефон и сделала селфи с ним. https: / / twitter.com / FootbaII_HQ / status / 1189293433539780608 Матч мира завершился победой сборной Бразилии со счётом 4:2.
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Судья благотворительного матча показала карточку Кака, чтобы сделать селфи с ним

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Женщина-арбитр показала Кака желтую карточку, а затем сделала с ним селфи

Sport24.ru04:15

Рефери показала Кака желтую карточку в товарищеском матче и сделала с ним селфи

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Девушка-арбитр показала Кака жёлтую карточку, чтобы сделать с ним селфи. Видео

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Девушка-арбитр остановила матч ради селфи с Кака

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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:51, Вашингтон
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