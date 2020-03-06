Политика
РидусДевушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж
Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж. Президент приехал в город, чтобы посмотреть детскую поликлинику, а также пообщаться с жителями. На кадрах видно, как девушка что-то тихо говорит Владимиру Путину, а тот так же тихо ей отвечает.
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Общество
Турист из Китая пожаловался на неулыбчивость россиян
Китайский турист Лю Сяошунь поделился на портале Sohu впечатлениями от путешествия по России.
Политика
Киев не рассматривает возобновление подачи воды в Крым, заявили в МИД
Киев не рассматривает возможность возобновления поставок воды в Крым, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Общество
За сутки в Италии от коронавируса погибли почти 50 человек
За последние сутки 6 марта в Италии от вызванного коронавирусом инфекции умерли 49 человек, всего погибших от вируса 197.
Здоровье
Во Франции из больниц украли 11 тысяч медицинских масок
На фоне страхов перед коронавирусом за последний месяц из больниц Парижа и пригородов похищено в общей сложности 11 тысяч медицинских масок.
Политика
Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе
Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
Энергетика
Сделка об ограничении добычи нефти между Россией и ОПЕК развалилась
Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent обвалилась до $45,5 за баррель и оказалась минимальной с июля 2017 года.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Общество
В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса
В России за сутки зарегистрировано шесть новых заболевших коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева села на шпагат и восхитила поклонников
Утяшева села на шпагат, который ее поклонникам показался даже лучше, чем балерины Волочковой.
Происшествия
Калужанин получил пять лет колонии за комментарий в сети «ВКонтакте»
Суд в Калуге приговорил к пяти годам и двум месяцам колонии 37-летнего местного жителя Ивана Любшина за комментарии в соцсети «ВКонтакте».
Общество
Силуанов перечислил «отмирающие» профессии в России
Российский министр финансов Антон Силуанов перечислил отмирающие из-за развития технологий профессии.
Общество
Госдума снижает возраст для выхода на негосударственную пенсию
Закон, направленный на изменение порядка назначения негосударственных пенсий, Госдума приняла в третьем, итоговом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.
Политика
Путин рассказал Асаду о договорённостях с Эрдоганом
Российский лидер проинформировал сирийского президента о договорённостях, достигнутых 5 марта в ходе российско-турецких переговоров.
Единоборства
Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона
Политика
Россия не может обжаловать отказ Нидерландов выдать материалы по MH17
В Генеральной прокуратуре заявили, что Россия не может обжаловать отказ Нидерландов передать Москве материалы уголовного дела в отношении россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
Кино
Звезда «Игры престолов» может появиться в продолжении «Ведьмака»
Британская актриса Натали Дормер может появиться во втором сезоне сериала «Ведьмак» от студии Netflix.
Финансы
Коронавирус косит рынки. Что будет с курсом гривны
Эксперты предупреждали, что изменения курса доллара на Украине будут связаны с коронавирусом.
Происшествия
В Боткинскую больницу госпитализировали 64 пациента с ОРВИ
В пятницу, 6 марта, в Боткинскую больницу госпитализировали 64 пациента с ОРВИ.
Общество
Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии
Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Общество
Россиянам не удастся сэкономить на электричестве из-за потепления
Россиянам не удастся сэкономить на электроэнергии благодаря потеплению. Ведь в теплый период граждане будут чаще включать кондиционеры.
Футбол
Роналдиньо арестовали в Парагвае из-за фальшивого паспорта
Бразильцы прибыли в Парагвай 4 марта и были временно задержаны после обыска в номере отеля, где полиция обнаружила фальшивые паспорта Парагвая на футболиста и его брата.
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева рассказала о своей голодной диете
Общество
В ВОЗ призвали не надеяться на исчезновение коронавируса к лету
Если коронавирус исчезнет летом, то это станет подарком судьбы, но рассчитывать на этот сценарий не стоит, такую точку зрения выразил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Политика
Трамп назначил нового главу аппарата Белого дома
В конце прошлого года Трамп объявил о решении назначить временно директора административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвэни на должность и. о. главы аппарата.