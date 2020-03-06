Политика

РидусРидусДевушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж

Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж. Президент приехал в город, чтобы посмотреть детскую поликлинику, а также пообщаться с жителями. На кадрах видно, как девушка что-то тихо говорит Владимиру Путину, а тот так же тихо ей отвечает.
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В Генеральной прокуратуре заявили, что Россия не может обжаловать отказ Нидерландов передать Москве материалы уголовного дела в отношении россиян, подозреваемых в причастности к крушению рейса MH17.
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В Боткинскую больницу госпитализировали 64 пациента с ОРВИ

В пятницу, 6 марта, в Боткинскую больницу госпитализировали 64 пациента с ОРВИ.
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