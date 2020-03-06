Жительница Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж. Президент приехал в город, чтобы посмотреть детскую поликлинику, а также пообщаться с жителями. На кадрах видно, как девушка что-то тихо говорит Владимиру Путину, а тот так же тихо ей отвечает.

Девушка из Иваново предложила Владимиру Путину взять ее замуж

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