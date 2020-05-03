Несовершеннолетняя девушка прибыла самолётом в Нижневартовск, скрыв подтверждённое у неё заражение коронавирусной инфекцией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на руководителя территориального отдела Роспотребнадзора Виктора Перекокина.

Политика Быстряков заявил, что Зеленский выпрашивает кредиты для Украины Президент Украины Владимир Зеленский выпрашивает новые кредиты как подачки, не обращая внимания на истинные интересы страны, сообщил украинский композитор Владимир Быстряков.

Происшествия На алтайской трассе произошло серьёзное ДТП Известно, что водитель получил сильные телесные повреждения. От мощного удара его зажало в кабине автомобиля, мужчина весь в крови.

Политика Посол Украины в Берлине отказался возлагать цветы с послом России Посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался принять участие в церемонии возложения цветов павшим советским воинам из-за присутствия посла России Сергея Нечаева, пишет газета Tagesspiegel. 785

Общество Владимир Уйба ответил на вопросы жителей Коми Врио главы Коми Владимир Уйба записал большое видео с ответами на поступившие от местных жителей вопросы. 12

Политика Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса Спецслужбы США приводят данные о том, что Китай увеличил импорт и сократил экспорт медицинских товаров, однако пытался скрыть это, отрицая наличие экспортных ограничений и задерживая предоставление своих торговых данных. 576

Общество Западные спецслужбы обвинили Китай в уничтожении данных о COVID-19 Власти Китая намеренно скрывали и уничтожали данные о вспышке коронавируса в стране, сообщила 2 мая австралийская газета The Daily Telegraph со ссылкой на 15-страничный доклад разведывательного союза «Пять глаз» (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия). 1,2K

Здоровье В Минздраве раскрыли основные пути заражений коронавирусом Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вторая волна эпидемии коронавируса может проявиться в виде второго пика на графике выявленных случаев инфицирования. 7

Общество Попова заявила о невозможности закончить циркуляцию вируса «Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна». 265

Общество Скорректирован прогноз по эпидемии в России Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура. 2,8K

Происшествия В омской больнице у врача и медсестры подозревают коронавирус Пациентов пульмонологического отделения горбольницы №1 в Омске экстренно распределяют по другим лечебным учреждениям из-за подозрений, что в отделении выявлен коронавирус, сообщает Минздрав Омской области. 26

Общество Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты. 740

Общество В РФ допустили введение «паспорта иммунитета» к коронавирусу В России есть вся информация о зараженных коронавирусной инфекцией, поэтому «паспорта иммунитета» можно внедрить за короткий срок, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 63

Здоровье В Коммунарке находятся на лечении более 500 пациентов Более 500 пациентов лечатся в больнице в Коммунарке, из них 55 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 27 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко. 43

Здоровье Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса. 288

Культура Названа дата начала второго сезона шоу «Маска» Продолжение шоу «Маски» выйдет 14 февраля 2021 года. Стоит отметить, подготовка ко второму сезону популярного проекта уже начата. 29

Общество Пассажиров из Москвы обязали летать в Китай со справкой Пассажирам рейсов Москва — Пекин с 8 мая разрешат лететь только при наличии сертификата об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19. 45

Хоккей Фёдоров опередил Овечкина в рейтинге лучших российских легионеров НХЛ Портал The Hockey Writers составил список из 50 лучших российских хоккеистов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по своей версии. 1

Экономика ФНС запустила сервис для выплаты субсидий бизнесу на работников Москва, 1 мая 2020, 09:18 — REGNUM Сегодня, 1 мая, ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу и индивидуальным предпринимателям (ИП) в размере одной минимальной оплаты труда (МРОТ) на каждого сотрудника, сообщает ИА REGNUM. 313

Здоровье На Кубани в обсерваторах у 21 человека выявили коронавирус Наибольшее число пациентов с COVID-19 обнаружили в пунктах обсервации в Сочи, там диагноз коронавирус подтвердился у 17 человек, в Краснодаре выявили двух заболевших, по одном – в Анапе и станице Кущевской. 2

Общество Минздрав подтвердил заражение коронавирусом 3 тыс. вахтовиков в Якутии Днем ранее председатель оперштаба Якутии по ситуации с коронавирусом Ольга Балабкина написала в Telegram, что COVID-19 диагностировали у трети работников Чаяндинского месторождения в Якутии — более 3 тыс. человек. 18