Происшествия
Вести.RuДевушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей. Момент столкновения попал в объектив камеры регистратора.
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с чего всё началось
Видео: vk.com/spb_today В результате инцидента пострадали сама автоледи и её 42-летний пассажир — в состоянии средней степени тяжести их госпитализировали.78.ru03:33
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В массовом ДТП с 13 машинами у метро «Озерки» пострадала 25-летняя девушка-водитель и ее пассажир
КП - Санкт-Петербург04:52
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Политика
Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Общество
Медведев назвал уходящий год для экономики России стабильным
Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что 2019 год для экономики и соцсферы России стал стабильным, передает ТАСС.
Транспорт
«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года
Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
Происшествия
При обрушении жилого дома в Польше погибли пять человек
Тела пятерых погибших обнаружены представителями спасательных служб во время разбора завалов трехэтажного жилого дома в горнолыжном курорте Щирк, обрушившегося из-за взрыва бытового газа.
Футбол
Зона «Восток» в ПФЛ будет ликвидирована
Зона «Восток» в рамках ПФЛ будет упразднена с сезона 2020/21.
Футбол
Комитет Госдумы поддержал продажу пива на стадионах во время матчей
В России предлагают разрешить розничную продажу пива и пивных напитков во время проведения матчей официальных соревнований по футболу.
Политика
Меркель объяснила высылку российских дипломатов из ФРГ
Канцлер Германии Ангела Меркель пояснила высылку российских дипломатов.
Общество
Грете Тунберг предложили доехать из Лиссабона в Мадрид на осле
Фигурное катание
Фигуристка Трусова не заявила тройной аксель на финал Гран-при
Победительница двух этапов Гран-при по фигурному катанию в текущем сезоне Александра Трусова не заявила в программы финала соревнования тройной аксель.
Политика
Лукашенко опроверг планы по объединению Белоруссии с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг создание единого парламента с любым государством, в том числе и с Российской Федерацией.
Общество
Медведев пообещал помочь бедным
Ранее Медведев заявил, что реальные располагаемые доходы населения по итогам года могут вырасти на 0,2-0,3 процента.
Политика
Путин счел неприемлемыми условия Киева по транзиту газа
Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева являются экономически неприемлемыми.
Общество
Трамп встретился с Елизаветой II и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце
Трамп уже встречался с британской монаршей особой в 2019 году — летом Елизавета II приняла президента США и его супругу Меланию в Букингемском дворце.
Кино
Тимур Бекмамбетов представил фильм «Война токов»
Картина рассказывает о конкурентной борьбе Эдисона и Вестингауза. В Москве состоялся закрытый показ фильма "Война токов".
Авто
Российский авторынок в ноябре снизился на 6%
Здоровье
Препарат метформин, применяемый при диабете, может провоцировать рак
Как стало известно, метфомин содержит опасные химические соединения. Но, к примеру, в Польше препарат пока не собираются изымать с рынка.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Общество
ФБК: Светлана Медведева летала на бизнес-джете за $50 млн
Религия
Киселев призвал РПЦ поддержать суррогатных матерей
Журналист, автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" Дмитрий Киселев считает, что РПЦ могла бы духовно сопровождать и поддерживать суррогатных матерей и те семьи, которые хотят иметь детей.
Кино
Фильм Игоря Копылова «Ржев» выходит в прокат
Общество
Прокурор попросил четыре года колонии студенту Егору Жукову
Энергетика
ОПЕК может сократить добычу нефти ещё на 400 тысяч баррелей в сутки
Страны ОПЕК+ могут обсудить дополнительное сокращение добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки к текущей квоте в 1,2 млн баррелей в сутки в качестве основного сценария после марта 2020 года.
Хоккей
Овечкин починил шлем с помощью паяльника во время матча НХЛ
Нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о причине, по которой ему понадобилась паяльная лампа в разгар матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелес Кингз».
Общество
Россиян предупредили о возможном повышении стоимости полиса ОСАГО
Стоимость полиса ОСАГО могут увеличить почти на треть, заявили газете "Известия" в Российском союзе страховщиков (РСА).
Футбол
«Локомотив» обыграл «Арсенал» в молодежном первенстве
Матч 19-го тура молодежного первенства Арсенал Локомотив завершился со счетом 2:3.
Экономика
Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей с 1 января 2020 года.
Экономика
Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала
Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
Происшествия
Смертин выступил с заявлением по поводу новостей о ДТП
Офицер по борьбе с дискриминацией Российского футбольного союза и бывший футболист сборной России Алексей Смертин прокомментировал новости в прессе, в которых утверждается, что он попал в ДТП и скрылся с места происшествия.