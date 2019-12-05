с чего всё началось

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей. Момент столкновения попал в объектив камеры регистратора.

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Политика Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».

Общество Госдума поддержала проект об упрощении возрастной маркировки Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки для произведений литературы и искусства, который предусматривает отмену меток 0+, 6+, 12+, 16+.

Общество ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.

Политика Помощник Зеленского пригрозил построить в Донбассе стену Если на саммите «нормандской четверки» не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными, то украинские власти построят стену на линии соприкосновения в Донбассе, заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Происшествия В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.

Политика В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.

Политика Путин пригласил на Парад Победы в Москву ветерана из Ейска Президент России Владимир Путин пригласил на Парад Победы в мае 2020 года 96-летнего ветерана Великий Отечественной войны из Ейска, который обращался с этой просьбой на "прямую линию".

Транспорт «Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.

Общество Медведев призвал не идеализировать СССР Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не идеализировать СССР, на прилавках "практически ничего не было", а большей части современной молодежи там было бы крайне неуютно.

Политика Медведев оценил прогресс в интеграции России и Белоруссии Интеграция России и Белоруссии находится на очень высоком уровне, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, в интервью телеканалам.