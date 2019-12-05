Происшествия
Вести.RuДевушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге
Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей. Момент столкновения попал в объектив камеры регистратора.
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с чего всё началось
Видео: vk.com/spb_today В результате инцидента пострадали сама автоледи и её 42-летний пассажир — в состоянии средней степени тяжести их госпитализировали.78.ru03:33
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Пошла на таран: Появилось видео момента столкновения Audi с 13 авто у метро «Озерки»
КП - Санкт-Петербург07:30
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Политика
Медведев предупредил о последствиях незаконных протестов
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что гражданам необходимо выражать своё мнение в соответствии с законодательством, иначе можно «докатиться до опасных ситуаций».
Футбол
Стало известно, какой контракт греческий АЕК предложил Слуцкому
Греческий АЕК предложил российскому тренеру Леониду Слуцкому контракт на полтора года. Об этом сообщает греческий портал Sportime.
Шоу-бизнес
Голливудская звезда Эмма Стоун выходит замуж
Голливудская актриса и звезда мюзикла «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун объявила о помолвке в соцсети Instagram.
Общество
Госдума поддержала проект об упрощении возрастной маркировки
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект об изменениях возрастной маркировки для произведений литературы и искусства, который предусматривает отмену меток 0+, 6+, 12+, 16+.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Гаджеты
Флагманскую видеокарту AMD Radeon продают с большой скидкой
Политика
На Украине сообщили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа
Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
Шоу-бизнес
Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Общество
Эксперт оценил прогноз о крахе России как космической державы
Происшествия
В Калуге 26 человек пострадали в ДТП с маршруткой
«По предварительным данным, пострадали 26 человек, из них один ребенок», — цитирует «РИА Новости» слова источника.
Политика
Премьер Болгарии объяснил задержки с «Турецким потоком»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов объяснил задержку со строительством газопровода "Турецкий поток" на территории страны необходимостью выполнить обязательные процедуры Евросоюза.
Общество
ГИБДД планирует отказаться от баллов на практическом экзамене на права
Заместитель начальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков заявил, что ведомство намерено отказаться от балльной системы при сдаче практического экзамена на права.
Политика
Помощник Зеленского пригрозил построить в Донбассе стену
Если на саммите «нормандской четверки» не будет достигнуто соглашение о прекращении огня и обмене пленными, то украинские власти построят стену на линии соприкосновения в Донбассе, заявил помощник украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак.
Происшествия
В Москве таксист изнасиловал уснувшую пассажирку
В Москве таксист изнасиловал девушку, которая возвращалась с подругой домой из ночного клуба в центре города и уснула в машине.
Политика
В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата
Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев довел Владимира Фриске до бешенства
Как и следовало ожидать, после откровений Дмитрия Шепелева Владимир Фриске не смог сдержать негодования.
Политика
Путин пригласил на Парад Победы в Москву ветерана из Ейска
Президент России Владимир Путин пригласил на Парад Победы в мае 2020 года 96-летнего ветерана Великий Отечественной войны из Ейска, который обращался с этой просьбой на "прямую линию".
Политика
Путин продлил на пять лет полномочия Садовничего на посту ректора МГУ
Президент России Владимир Путин продлил на пять лет полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Транспорт
«Автодор» раскрыл планы развития сети автодорог России до 2035 года
Как отметили в компании, для достижения целей стратегии за 2025−2035 годы необходимо построить и реконструировать не менее 14 тыс. км федеральных автомобильных дорог. предполагается охватить скоростными дорогами 44 региона России, с которых проживает 75% населения страны.
Общество
Медведев призвал не идеализировать СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал не идеализировать СССР, на прилавках "практически ничего не было", а большей части современной молодежи там было бы крайне неуютно.
Политика
В Раде подрались депутаты из партии Зеленского
Происшествия
Под завалами рухнувшего в Польше дома ищут восемь человек
Под завалами обрушившегося трехэтажного дома на польском курорте Щирк могут находиться восемь человек. Их разыскивают спасатели и кинологи.
Политика
Медведев оценил прогресс в интеграции России и Белоруссии
Интеграция России и Белоруссии находится на очень высоком уровне, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг, 5 декабря, в интервью телеканалам.
Общество
Дума распространила налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов
Госдума приняла закон, распространяющий налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов страны.
Политика
Китайское издание объяснило причины «воинственности» русских
Китайское издание Sohu попыталось объяснить, почему россиян в Китае считают воинственным народом.
Общество
На опоре Крымского моста появилось граффити с котом и строителем
Граффити появилось на 256-й опоре автодорожной части Крымского моста.
Экономика
Госдума увеличивает МРОТ на 850 рублей
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей.