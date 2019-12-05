с чего всё началось

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей. Момент столкновения попал в объектив камеры регистратора.

Девушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Политика Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.

Политика Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.

Общество Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.

Политика В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».

Общество Совет судей отклонил идею о наказании СМИ за фейковые новости о судах Совет судей РФ отклонил идею введения ответственности для журналистов за попытки манипулировать общественным мнением о работе судов, публикации, умаляющие авторитет судебной власти, в том числе за заказные публикации в интересах отдельных участников судебных процессов.

Политика Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Спорт Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.

Футбол FARE обвинила итальянскую газету в разжигании расизма Напомним, что газета анонсировала матч чемпионата Италии между «Интером» и «Ромой» заголовком «Черная пятница», поместив на первую полосу фотографии темнокожих футболистов Ромелу Лукаку и Криса Смоллинга.

Шоу-бизнес Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.

Политика Трампу предъявят обвинения с целью импичмента Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.

Кино Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.

Политика В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.

Общество ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.

Происшествия В Перми суд арестовал мужчину, стрелявшего по прохожим Орджоникидзевский районный суд города Перми сегодня арестовал на два месяца 50-летнего местного жителя, который отрыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим, сообщает ТАСС.

Гаджеты Роскачество обновило рейтинг наушников Эксперты Роскачества обновили общий рейтинг по итогам тестирования наушников, в который включили новые модели.

Политика СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.

Культура Владимир Путин наградил волонтера из Казани Владимир Путин наградил победительницу всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019» на торжественной церемонии, которая прошла в олимпийском парке Сочи.