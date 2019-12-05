Происшествия

Вести.RuВести.RuДевушка во время тест-драйва разбила 11 машин в Петербурге

Девушка за рулем взятой на тест-драйв Audi A7 устроила безумный заезд на севере Санкт-Петербурга: вылетела с дороги, снесла ограждение и светофор, после чего протаранила 11 автомобилей. Момент столкновения попал в объектив камеры регистратора.
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Видео: vk.com/spb_today
 В результате инцидента пострадали сама автоледи и её 42-летний пассажир — в состоянии средней степени тяжести их госпитализировали.
78.ru03:33

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Юрист: с виновника массового ДТП на Выборгском шоссе могут потребовать возмещения ущерба

Piter.tv09:03

Более 50 протоколов за нарушение ПДД числится за водителем «Ауди А7», устроившем краш-тест на Выборгском шоссе

Фонтанка.Ру09:02

Виновницей массового ДТП на Выборгском шоссе стала автоледи, проходящая тест-драйв – видео

78.ru03:33

Девочка оказалась мальчиком: За рулем Audi, протаранившей 13 авто в «Озерках», находился мужчина

КП - Санкт-Петербург08:28

ГИБДД: В аварии на Выборгском шоссе за рулем Audi находился 42-летний мужчина

Телеканал Санкт-Петербург08:32

Девочка стала мальчиком: в ГИБДД рассказали подробности серьезной аварии на Выборгском шоссе

Петербургский дневник08:51

Там все не так. Летящим Audi управлял мужчина, а «слава» досталась девушке

Мойка7808:18
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Политика

На Украине сообщили о срыве переговоров с Россией по транзиту газа

Запланированные на сегодня переговоры по заключению нового контракта по транзиту газа между Россией и Украиной не состоятся.
РИА Новости 08:05
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика

Лавров ответил на обвинения в причастности России к убийству в Берлине

Требования Берлина к Москве сознаться в причастности к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе.
РИА Новости 08:36
Политика

Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении.
Газета.Ru 07:56
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Политика

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
РБК 09:07
Происшествия

Задержан бывший фигурант дела о беспорядках в Москве

Даниила Конона, бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве, задержала полиция.
Газета.Ru 03:53
Общество

Совет судей отклонил идею о наказании СМИ за фейковые новости о судах

Совет судей РФ отклонил идею введения ответственности для журналистов за попытки манипулировать общественным мнением о работе судов, публикации, умаляющие авторитет судебной власти, в том числе за заказные публикации в интересах отдельных участников судебных процессов.
ТАСС 07:50
Политика

Помощник Зеленского не исключил плана отгородиться стеной от Донбасса

Украинская власть не отказывается от, так называемого, плана «Б» — изоляции от неподконтрольной части Донбасса.
Известия 09:31
Политика

Медведев прокомментировал решение о повышении пенсионного возраста

Решение о повышении пенсионного возраста было одним из самых сложных, заявил в ходе общения с тележурналистами в четверг, 5 декабря, премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Известия 06:35
Спорт

Бах: МОК обязан следовать решению WADA по России

Международный олимпийский комитет (МОК) будет обязан следовать решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) по России, так как это прописано в стандарте по соответствию, подписанном организацией, заявил глава МОК Томас Бах.
РИА Новости 08:53
Футбол

FARE обвинила итальянскую газету в разжигании расизма

Напомним, что газета анонсировала матч чемпионата Италии между «Интером» и «Ромой» заголовком «Черная пятница», поместив на первую полосу фотографии темнокожих футболистов Ромелу Лукаку и Криса Смоллинга.
Sportbox.RU 04:38
Общество

Власти США разрешили перебазирование «Морского старта» в Россию

REGNUM 06:13
Общество

ФБК рассказал о самолете жены Медведева за 50 миллионов долларов

Дождь вчера в 06:51
Общество

Истребитель МиГ-29 разбился в Египте

Газета.Ru 09:16
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева

Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Woman.ru 09:09
Фигурное катание

Трусова исполнила тройной аксель на тренировке перед финалом Гран-при

Российская фигуристка Александра Трусова исполнила тройной аксель на тренировке в преддверии финала Гран-при по фигурному катанию, передает корреспондент "Газеты.Ru" Эльвира Ондар.
Газета.Ru 08:42
Политика

Трампу предъявят обвинения с целью импичмента

Демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.
РИА Новости 09:27
Кино

Названы любимые новогодние фильмы российских зрителей

Советская комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» заняла первое место в списке любимых новогодних фильмов жителей России.
REGNUM 05:26
Происшествия

В Перми почтят память жертв пожара в ночном клубе «Хромая лошадь»

Газета.Ru 02:14
Шоу-бизнес

Похудевшая Алла Пугачева с ярким макияжем появилась в «Останкино»

Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева была замечена в «Останкино» с довольно ярким макияжем.
Актуальные Новости 07:39
Политика

В МИД РФ подтвердили высылку болгарского дипломата

Как сообщалось, в конце октября российский дипломат был объявлен "персона нон грата" в Болгарии по обвинению в шпионаже.
Интерфакс 07:44
Общество

ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав значительно увеличится, сообщил замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков.
РИА Новости 07:33
Происшествия

В Перми суд арестовал мужчину, стрелявшего по прохожим

Орджоникидзевский районный суд города Перми сегодня арестовал на два месяца 50-летнего местного жителя, который отрыл стрельбу из охотничьего ружья по прохожим, сообщает ТАСС.
Российская газета 08:33
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг наушников

Эксперты Роскачества обновили общий рейтинг по итогам тестирования наушников, в который включили новые модели.
Экономика сегодня 00:00
Политика

СБУ подтвердила задержание члена «Единой России»

Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что задержала члена севастопольского отделения партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого на границе с Крымом.
Ведомости вчера в 21:22
Культура

Владимир Путин наградил волонтера из Казани

Владимир Путин наградил победительницу всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019» на торжественной церемонии, которая прошла в олимпийском парке Сочи.
Вести Татарстан 08:45
Кино

Федор Добронравов рассказал о продолжении сериала «Сваты»

Известный актер Федор Добронравов опроверг слухи о том, что сериал «Сваты» будет закрыт. По словам артиста, киноистория будет продолжена.
7 новостей вчера в 23:44
Общество

Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов.
ТАСС 03 декабря в 04:14
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