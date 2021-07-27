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Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты на курорты Египта

Девять российских авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты на курорты Египта, следует из материалов ведомства.
РИА Новости
Допуски в Хургаду и Шарм-эш-Шейх запросили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь", Smartavia, Azur air, "Уральские авиалинии", "Северный ветер", "Роял Флайт".
РИА Новости
"Аэрофлот" также запросил допуск к полетам в Марса-Алам.
РИА Новости
Уточняется, что количество рейсов в Египет по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эль-Шейх увеличится до пяти рейсов в неделю на каждом маршруте.
Lenta.ru

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