Физики разработали метод защиты углеродного волокно от окисления при высоких температурах

Известно, что в последние пятьдесят лет углеродное волокно считается материалом мечты, так как, несмотря на то, что его волокна очень тонкие, тоньше пряди человеческих волос, их можно скрутить вместе и нанести на материал — матрицу, чтобы сформировать легкий композит, который намного прочнее стали, в два раза жестче ее и хорошо проводит тепло.