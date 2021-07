Ани Лорак продемонстрировала неестественно большую грудь

View this post on Instagram A post shared by АНИ ЛОРАК (@anilorak) Однако на последних опубликованных фотографиях Каролина запечатлена значительно более крупной в области груди, и подписчикам это кажется странным и даже неестественным.