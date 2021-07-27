РИА НовостиДевять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты на курорты ЕгиптаДопуски в Хургаду и Шарм-эш-Шейх запросили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь", Smartavia, Azur air, "Уральские авиалинии", "Северный ветер", "Роял Флайт".РИА Новости"Аэрофлот" также запросил допуск к полетам в Марса-Алам.РИА НовостиРоссия возобновит авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом 9 августа.РБКОперштаб сообщал, что решение об увеличении числа рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет принято по итогам визита российской делегации в Египет.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПрофильПрофильРоссийская газетаРидусProfi.travelИнфо24Общественная служба новостейРосбалтРЕН ТВТК ЗвездаПодробнее о событииДопуски на курорты Египта запросили девять авиакомпанийРБК21:56На курорты Египта может полететь только «дочка» «Аэрофлота»Известия22:29Группа «Аэрофлот» и еще шесть авиакомпаний запросили допуски на курорты ЕгиптаИнтерфаксвчера в 14:56Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты на курорты ЕгиптаРИА Новостивчера в 16:35Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на курорты ЕгиптаГоворит Москвавчера в 15:26Российские авиакомпании запросили допуски к полетам на курорты ЕгиптаТК Звездавчера в 15:21Девять российских авиакомпаний запросили допуск на полеты в ЕгипетLenta.ru18:16Показать ещёОценить25Поделиться