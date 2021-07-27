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Общество

Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты на курорты Египта

Допуски в Хургаду и Шарм-эш-Шейх запросили авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Сибирь", Smartavia, Azur air, "Уральские авиалинии", "Северный ветер", "Роял Флайт".
РИА Новости
"Аэрофлот" также запросил допуск к полетам в Марса-Алам.
РИА Новости
Россия возобновит авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом 9 августа.
РБК
Оперштаб сообщал, что решение об увеличении числа рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет принято по итогам визита российской делегации в Египет.
Коммерсантъ

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Допуски на курорты Египта запросили девять авиакомпаний

РБК21:56

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Группа «Аэрофлот» и еще шесть авиакомпаний запросили допуски на курорты Египта

Интерфаксвчера в 14:56

Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуски на полеты на курорты Египта

РИА Новостивчера в 16:35

Девять авиакомпаний запросили у Росавиации допуск на курорты Египта

Говорит Москвавчера в 15:26

Российские авиакомпании запросили допуски к полетам на курорты Египта

ТК Звездавчера в 15:21

Девять российских авиакомпаний запросили допуск на полеты в Египет

Lenta.ru18:16
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