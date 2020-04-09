Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаМосковские суды оштрафовали 9 нарушителей режима самоизоляции

В обоих случаях, как сообщила официальный представитель Мосгорсуда, виновным был назначен штраф в 15 000 рублей. В Щербинском суде рассмотрены 7 аналогичных материалов по ст. 6.3 КоАП РФ, связанных с нарушением самоизоляции. Все нарушители, также получили наказание в виде штрафа в 15 тысяч рублей.
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