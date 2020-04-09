Коронавирус
ИзвестияДевять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве
Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд. Один из нарушителей, оштрафованный Коптевским районным судом, — житель Московской области, находившийся в Москве без оснований, предусмотренных указом мэра столицы.
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Энергетика
Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году
«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
Происшествия
Замглавы МВД по следствию отстранен на время проверки
Всем троим, напомним, инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Шоу-бизнес
Лещенко обвинил Малахова в нарушении карантина
Энергетика
Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы
Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы на $1 млрд.
Энергетика
Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор
Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Политика
Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы
Президент России Владимир Путин потребовал создать условия для возвращения обычного графика работы.
Общество
Свердловский губернатор анонсировал смягчение режима «самоизоляции»
Екатеринбург, 9 апреля 2020, 17:22 — REGNUM В Свердловской области будет смягчён режим самоизоляции.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Здоровье
Губернатор поручил перепрофилировать медцентр «Решма» под задачи борьбы с COVID-19
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил директору регионального департамента здравоохранения Артуру Фокину проработать с Минздравом вопрос о перепрофилировании федерального медицинского центра «Решма» под задачи борьбы с распространением коронавируса.
Происшествия
На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом
Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
Шоу-бизнес
У дочери Владимира Левкина удалили раковую опухоль
Девушка перенесла операцию по удалению раковой опухоли. Беда грянула, когда Вика готовилась к Новому году.
Общество
В России временно упростят регистрацию безработных
Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
Политика
МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа
Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Общество
В регионе временно отменили наказание водителей за одно из нарушений
Зелепукин рассказал, что за сутки в области было выявлено 9 нарушений по ч. 2 ст 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Политика
Путин выступит с новым обращением
Президент России Владимир Путин сегодня, 8 апреля, выступит с новым обращением к россиянам.
Политика
Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»
Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции словами «выбора нет», сообщает «РИА Новости».
Общество
Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Политика
Россия решила помочь Боснии в борьбе с коронавирусом
Россия решила помочь Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны.
Шоу-бизнес
В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Происшествия
В Воронеже дочь больного COVID-19 сбежала из больницы на маршрутке
Воронеж, 9 апреля 2020, 19:40 — REGNUM Жительница Воронежа, у отца которой диагностировали COVID-19, отказалась остаться в больнице и сдать тест, а затем сбежала — женщину полицейские задержали в момент, когда она ехала домой в маршрутном автобусе.
Происшествия
У сотрудников прокуратуры Нижегородской области выявили коронавирус
Нижний Новгород, 9 апреля 2020, 18:47 — REGNUM У нескольких сотрудников прокуратуры Нижегородской области выявлено заражение коронавирусом.
Происшествия
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей
В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Общество
В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
Большинство стран ОПЕК+ первично согласовали квоты на добычу нефти
Большинство стран ОПЕК+ согласовали квоты в рамках сокращения нефтедобычи. Распределение квот предложил мониторинговый комитет ОПЕК+.
Экономика
ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов
Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
Политика
Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну.
Шоу-бизнес