Коронавирус

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Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд. Один из нарушителей, оштрафованный Коптевским районным судом, — житель Московской области, находившийся в Москве без оснований, предусмотренных указом мэра столицы.
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Первые штрафы за нарушение режима самоизоляции выписали в Москве

Вечерняя Москва08:30

В Москве выписаны первые девять штрафов нарушителям самоизоляции

Интерфакс08:54

Суды Москвы оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции

ТАСС08:40

Девять человек оштрафовали в Москве за нарушение режима самоизоляции

Агентство Москва08:32

В Москве нарушителей самоизоляции впервые наказали по федеральному закону

РБК10:50

Суды Москвы оштрафовали 9 человек за нарушение режима самоизоляции

Москва 2408:27

Реальные штрафы начали выписывать в России за нарушение самоизоляции

Кузбасс Сегоднявчера в 06:12
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Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 13:45, Ашберн
Энергетика

Белоруссия запросила у России снижения цены на газ в 2020 году

«Белорусская сторона инициировала перед ПАО «Газпром» вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа», — приводит БЕЛТА слова министра.
RT на русском 06:47
Происшествия

Замглавы МВД по следствию отстранен на время проверки

Всем троим, напомним, инкриминируют превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Коммерсантъ 07 апреля в 15:43
Шоу-бизнес

Лещенко обвинил Малахова в нарушении карантина

ФедералПресс вчера в 03:51
Энергетика

Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы

Саудовская Аравия приобрела акции нефтегазовых компаний Европы на $1 млрд.
АК&М 09:54
Энергетика

Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор

Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.
Вести.Ru 08:27
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин потребовал создать условия для возвращения обычного графика работы.
Деловое.ТВ 06:21
Общество

Свердловский губернатор анонсировал смягчение режима «самоизоляции»

Екатеринбург, 9 апреля 2020, 17:22 — REGNUM В Свердловской области будет смягчён режим самоизоляции.
REGNUM 10:22
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Здоровье

Губернатор поручил перепрофилировать медцентр «Решма» под задачи борьбы с COVID-19

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил директору регионального департамента здравоохранения Артуру Фокину проработать с Минздравом вопрос о перепрофилировании федерального медицинского центра «Решма» под задачи борьбы с распространением коронавируса.
IvanovoNews 10:21
Происшествия

На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.
РИА Новости 12:57
Шоу-бизнес

У дочери Владимира Левкина удалили раковую опухоль

Девушка перенесла операцию по удалению раковой опухоли. Беда грянула, когда Вика готовилась к Новому году.
Суть событий 10:03
Общество

В России временно упростят регистрацию безработных

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.
RT на русском 06:23
Политика

МИД: снос памятника маршалу Коневу в Праге не останется без ответа

Снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге может стать долгосрочным раздражителем в отношениях России и Чехии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости 12:45
Общество

В регионе временно отменили наказание водителей за одно из нарушений

Зелепукин рассказал, что за сутки в области было выявлено 9 нарушений по ч. 2 ст 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Версия-Саратов 13:36
Политика

Путин выступит с новым обращением

Президент России Владимир Путин сегодня, 8 апреля, выступит с новым обращением к россиянам.
МР7.ру вчера в 08:32
Политика

Путин обратился к россиянам из-за коронавируса словами «выбора нет»

Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции словами «выбора нет», сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 14:15
Единоборства

Соратник Макгрегора вступился за Хабиба после срыва боя с Фергюсоном

iReactor 09:46
Общество

Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.
Газета.Ru вчера в 15:40
Политика

Россия решила помочь Боснии в борьбе с коронавирусом

Россия решила помочь Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны.
Lenta.ru 11:00
Шоу-бизнес

В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.
Peterburg2.ru вчера в 18:10
Происшествия

В Воронеже дочь больного COVID-19 сбежала из больницы на маршрутке

Воронеж, 9 апреля 2020, 19:40 — REGNUM Жительница Воронежа, у отца которой диагностировали COVID-19, отказалась остаться в больнице и сдать тест, а затем сбежала — женщину полицейские задержали в момент, когда она ехала домой в маршрутном автобусе.
REGNUM 12:40
Происшествия

У сотрудников прокуратуры Нижегородской области выявили коронавирус

Нижний Новгород, 9 апреля 2020, 18:47 — REGNUM У нескольких сотрудников прокуратуры Нижегородской области выявлено заражение коронавирусом.
REGNUM 11:47
Общество

В Москве ограничили посещение кладбищ из-за коронавируса

РБК 10:54
Происшествия

В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей

В Пятигорске удалось задержать мужчину, который закрылся в квартире вместе с сестрой и ее детьми и требовал выкуп.
Российская газета 10:57
Общество

В Подмосковье ввели три новые меры по борьбе с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении трех дополнительных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 11:38
Общество

Большинство стран ОПЕК+ первично согласовали квоты на добычу нефти

Большинство стран ОПЕК+ согласовали квоты в рамках сокращения нефтедобычи. Распределение квот предложил мониторинговый комитет ОПЕК+.
Профиль 13:27
Экономика

ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов

Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
РБК 12:14
Политика

Кадыров посоветовал критикам покинуть Россию

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал себя пехотинцем президента России Владимира Путина и посоветовал критикам покинуть страну.
Lenta.ru 11:53
Шоу-бизнес

Игорь Николаев опубликовал фото в инвалидном кресле

Paparazzi.ru 05:24
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