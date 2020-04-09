Московские суды оштрафовали девять человек за нарушение режима самоизоляции. Об этом в четверг, 9 апреля, сообщил Мосгорсуд. Один из нарушителей, оштрафованный Коптевским районным судом, — житель Московской области, находившийся в Москве без оснований, предусмотренных указом мэра столицы.

Девять человек оштрафовали за нарушение самоизоляции в Москве

Энергетика Саудовская Аравия втягивает ОПЕК+ в долгий спор Саудовская Аравия рассчитывает, что Россия согласится на большее сокращение добычи нефти, чем на 1,6 миллиона баррелей в сутки, сказал ТАСС источник в ОПЕК.

Общество Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.

Здоровье Губернатор поручил перепрофилировать медцентр «Решма» под задачи борьбы с COVID-19 Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил директору регионального департамента здравоохранения Артуру Фокину проработать с Минздравом вопрос о перепрофилировании федерального медицинского центра «Решма» под задачи борьбы с распространением коронавируса.

Происшествия На Ямале зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Первый случай смерти пациента с коронавирусом зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, умер 47-летний мужчина, изначально госпитализированный с симптомами ОРВИ, сообщил в четверг региональный оперштаб по профилактике инфекции.

Общество В России временно упростят регистрацию безработных Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об упрощённом порядке регистрации безработных в России на бирже труда.

Общество В регионе временно отменили наказание водителей за одно из нарушений Зелепукин рассказал, что за сутки в области было выявлено 9 нарушений по ч. 2 ст 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Политика Путин выступит с новым обращением Президент России Владимир Путин сегодня, 8 апреля, выступит с новым обращением к россиянам.

Общество Полиция получила право штрафовать москвичей за нарушение самоизоляции Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соглашение, согласно которому МВД передали часть полномочий по составлению протоколов на нарушителей режима самоизоляции.

Политика Россия решила помочь Боснии в борьбе с коронавирусом Россия решила помочь Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны.

Шоу-бизнес В Мосгордуме сообщили о состоянии Надежды Бабкиной Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил о самочувствии народной артистки РСФСР Надежды Бабкиной.

Происшествия В Воронеже дочь больного COVID-19 сбежала из больницы на маршрутке Воронеж, 9 апреля 2020, 19:40 — REGNUM Жительница Воронежа, у отца которой диагностировали COVID-19, отказалась остаться в больнице и сдать тест, а затем сбежала — женщину полицейские задержали в момент, когда она ехала домой в маршрутном автобусе.

Экономика ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.