В американском штате Южная Дакота разбился небольшой самолет Pilatus PC-12, сообщает AP. В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения. Всего на борту находилось 12 человек.

Девять человек погибли при крушении самолета в США

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