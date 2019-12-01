Происшествия
КоммерсантъДевять человек погибли при крушении самолета в США
В американском штате Южная Дакота разбился небольшой самолет Pilatus PC-12, сообщает AP. В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения. Всего на борту находилось 12 человек.
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Общество
Синоптики сообщили о влиянии гребня антициклона на погоду в Москве
В первый день календарной зимы в столичном регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Политика
NI: в СССР создали странные автоматы
Происшествия
В Киеве задержали подозреваемых в подрыве отделения банка
Полиция задержала подозреваемых в подрыве и ограблении отделения Ощадбанка в Киеве, сообщил глава правления банка Андрей Пышный.
Происшествия
Появилось видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии
В Сети появилась запись с камер наблюдения из кафе в Черкесске, в котором произошла стрельба, в результате которой пострадал один человек.
Общество
Le Monde: Россия победила алкоголизм
В России стали гораздо меньше пить - к такому выводу пришло французское издание Le Monde.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Экономика
Цены на кофе выросли более чем на 25%
За последние недели цены не кофе выросли более чем на 25% из-за снижения производства в Латинской Америке.
Происшествия
Летевший в Сочи самолет сел в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира
Самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы в Сочи, совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону из-за болезни пассажира.
Культура
Гусман назвал несмешной вырезанную из КВН шутку Светлакова
Армия и оружие
Один из лидеров талибов убит в Афганистане
Один из командующих движением «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) Мавлави Нуриддин был убит в ходе столкновений с правительственными войсками в Афганистане.
Общество
В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам
Согласно обновлённому перечню, с первого числа три лекарственных препарата приравняли к наркотикам.
Происшествия
В Брянске трансгендера осудили на 3 года за порнографию в соцсети
В Брянске Советский районный суд за распространение порнографии вынес приговор врачу, который пытается стать женщиной, для чего уже «сменил пол».
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Здоровье
Всемирный день борьбы со СПИДом проходит в Тюмени
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря.
Гаджеты
Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10
Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.
Экономика
Жители Ямала смогут сэкономить на абонплате за связь и домашний интернет
Жители Ямала смогут сэкономить на абонентской плате за связь и домашний интернет.
Происшествия
Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу в результате нападения
Капитан "Амура" Максим Кондратьев попал в больницу в результате нападения рецидивиста, сообщается на сайте хабаровского хоккейного клуба.
Здоровье
Все врачи уволились из инфекционной больницы Новочеркасска
В Новочеркасске специализированная инфекционная больница перестала принимать пациентов, так как уволились все доктора, работавшие в стационаре.
Футбол
Азмун: «Мне совершенно непонятно, откуда такие нелицеприятные слова в адрес Дзюбы»
Азмун назвал эту ситуацию неприятной, отметив, что Дзюба наряду с экс-голкипером национальной команды Игорем Акинфеевым и главным тренером Станиславом Черчесовым много сделали для сборной России.
Хоккей
«Филадельфия» обыграла «Монреаль» с голом Проворова в овертайме
Хоккей
КХЛ дисквалифицировала Свитова, Паре и Петрова
Нападающий минского "Динамо" Франсис Паре отстранен на две встречи за удар соперника клюшкой в игре "регулярки" с ярославским "Локомотивом" (3:6). Кроме того, канадец заплатит штраф.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Политика
Парламент ДНР установил госграницу по пределам Донецкой области
Государственная граница Донецкой Народной Республики формально проведена по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз" обыграл команду "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Игра проходила на льду "Литтл Сизарс-арены" в Детройте и закончилась в пользу гостей со счетом 5:2.
Политика
Кравчук напутствовал Зеленского перед саммитом в «нормандском формате»
Леонид Кравчук, первый президент Украины, напутствовал нынешнего главу государства Владимира Зеленского перед парижским саммитом в "нормандском формате".
Общество
Ди Каприо отверг обвинения в спонсировании поджогов лесов Амазонии
Актер Леонардо Ди Каприо в своем Instagram отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару, заявившего, что тот выделяет деньги неправительственным организациям (НПО) на поджог лесов в Амазонии.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ
Заражение вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) все чаще происходит путем гетеросексуальных контактов.
Футбол
Утро перемен для «Арсенала». Как «канониры» поменяли тренера
Напряженные отношения Эмери с игроками В пятницу игроки должны были приехать на базу в 10 утра.