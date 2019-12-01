Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъДевять человек погибли при крушении самолета в США

В американском штате Южная Дакота разбился небольшой самолет Pilatus PC-12, сообщает AP. В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения. Всего на борту находилось 12 человек.
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