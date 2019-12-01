Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъДевять человек погибли при крушении самолета в США

В американском штате Южная Дакота разбился небольшой самолет Pilatus PC-12, сообщает AP. В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения. Всего на борту находилось 12 человек.
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NBC: девять человек погибли при крушении самолета в США

ТАССвчера в 23:03

При крушении легкомоторного самолета в США погибли девять человек

РИА Новостивчера в 21:38

Девять человек погибли в авиакатастрофе в США

Интерфаксвчера в 21:57

Девять человек погибли в результате авиакатастрофы в США

RT на русскомвчера в 21:56

В США при крушении самолета погибли девять человек

РБКвчера в 23:03

Жертвами крушения самолета в США стали девять человек

Телеканал 360°вчера в 22:29

В авиакатастрофе над Южной Дакотой погибли 9 человек, в том числе двое детей

Вести.Ruвчера в 22:27
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В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер

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РБК вчера в 17:40
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Закон действует в отношении физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа.
Lenta.ru вчера в 16:32
Общество

В России расширили список сильнодействующих веществ

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
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Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
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Газета.Ru вчера в 22:10
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«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина

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«Кинжал» впервые испытали в Арктике

Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
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В Благовещенске завершили строительство моста через Амур в Китай

Единственный мост из России в Китай достроили в Благовещенске на реке Амур.
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Финансы

Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис

Голландская болезнь Первой жертвой пенсионного кризиса, о приближении которого неоднократно предупреждали экономисты, оказались Нидерланды.
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Футбол

Определился последний соперник России по группе на Евро-2020

Сборная Финляндии стала третьим соперником команды России по группе В на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 13:07
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Число погибших при перестрелке с наркокартелем в Мексике достигло 14

Число погибших в столкновении сотрудников муниципальной полиции с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике достигло 14 человек.
Газета.Ru вчера в 23:08
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За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
РИА Новости вчера в 19:09
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Поручение власти было передано руководству завода КИМ, где в 1940 году вышла модель КИМ-10, в основе которой лежала американский автомобиль Ford Prefect.
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Полицейские-язычники расследуют убийства скота в британском лесу

РИА Новости вчера в 20:17
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Mi Notebook Pro 15,6, в топовой конфигурации с CPU Core i7 8550U, 16 ГБ ОЗУ и SSD объемом 1 ТБ, а также дискретной 3D-картой Nvidia GeForce GTX 1050, стал доступнее на $70 (теперь его цена – $1065).
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Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
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В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Газета.Ru вчера в 03:40
Спорт

Сборная России по пляжному футболу проиграла Италии в полуфинале ЧМ

Сборная России по пляжному футболу не сумела выйти в финал проходящего в Парагвае чемпионата мира, уступив в дополнительное время команде Италии - 7:8. В воскресенье команда Михаила Лихачева сыграет за бронзу.
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Армия и оружие

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Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
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В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей

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Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
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Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
МК-Спорт 28 ноября в 11:09
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