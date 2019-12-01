Происшествия
КоммерсантъДевять человек погибли при крушении самолета в США
В американском штате Южная Дакота разбился небольшой самолет Pilatus PC-12, сообщает AP. В результате крушения погибли девять человек, в том числе двое детей и пилот, еще трое получили ранения. Всего на борту находилось 12 человек.
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Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Политика
Госдеп обеспокоился российским законом об иноагентах
Закон действует в отношении физических лиц и российских юридических лиц, которые распространяют или участвуют в создании информации СМИ-иноагентов и в той или иной форме финансируются из-за рубежа.
Общество
В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".
Происшествия
На Ямале при пожаре в частном доме погибла девочка
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев проводит время в компании дочери жены
Напомним, что несколько месяцев назад пожилая супруга Гогена Екатерина Терешкович оказалась в клинике, где лечилась от алкоголизма.
Происшествия
Моряки Тихоокеанского флота спасли двух рыбаков в Японском море
Музыка
Сергей Шнуров избавился от самой сильной участницы шоу «Голос»
Музыкант Сергей Шнуров отправил домой одну из самых сильных участниц шоу "Голос" — Милану Рахманову, которая попала в его команду на этапе слепых прослушиваний.
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Детройт» с хет-триком Овечкина
Армия и оружие
«Кинжал» впервые испытали в Арктике
Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в середине ноября впервые были проведены в Арктике.
Общество
В Благовещенске завершили строительство моста через Амур в Китай
Единственный мост из России в Китай достроили в Благовещенске на реке Амур.
Финансы
Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис
Голландская болезнь Первой жертвой пенсионного кризиса, о приближении которого неоднократно предупреждали экономисты, оказались Нидерланды.
Футбол
Определился последний соперник России по группе на Евро-2020
Сборная Финляндии стала третьим соперником команды России по группе В на чемпионате Европы по футболу 2020 года.
Происшествия
Число погибших при перестрелке с наркокартелем в Мексике достигло 14
Число погибших в столкновении сотрудников муниципальной полиции с членами Северо-восточного наркокартеля в штате Коауила в Мексике достигло 14 человек.
Здоровье
Роспотребнадзор перечислил основные пути заражения ВИЧ
За 10 месяцев 2019 года зарегистрировано почти 66 тысяч новых случаев заболевания ВИЧ, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года, отметили в пресс-службе.
Авто
«Москвич-400»: как создавали первый народный автомобиль в СССР
Поручение власти было передано руководству завода КИМ, где в 1940 году вышла модель КИМ-10, в основе которой лежала американский автомобиль Ford Prefect.
Футбол
«Манчестер Сити» упустил победу над «Ньюкаслом»
Происшествия
Полицейские-язычники расследуют убийства скота в британском лесу
Гаджеты
Mi Band 4 NFC, Redmi 8A, Mi Notebook Pro 15,6, Mi TV 4A подешевели
Mi Notebook Pro 15,6, в топовой конфигурации с CPU Core i7 8550U, 16 ГБ ОЗУ и SSD объемом 1 ТБ, а также дискретной 3D-картой Nvidia GeForce GTX 1050, стал доступнее на $70 (теперь его цена – $1065).
Политика
Трампу дали еще время на ответ об участии в слушаниях по импичменту
Председатель комитета палаты представителей по судебным вопросам Джерри Надлер отправил письмо на имя президента США Дональда Трампа, в котором попросил его до 6 декабря сообщить о том, готов ли глава государства дать показания в рамках расследования по импичменту.
Политика
Эрдоган объявил дату запуска газопровода «Турецкий поток»
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Спорт
Сборная России по пляжному футболу проиграла Италии в полуфинале ЧМ
Сборная России по пляжному футболу не сумела выйти в финал проходящего в Парагвае чемпионата мира, уступив в дополнительное время команде Италии - 7:8. В воскресенье команда Михаила Лихачева сыграет за бронзу.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Происшествия
В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Общество
Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
Актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций, которые могут быть связаны с лесными пожарами в Амазонии.
Футбол
Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов
Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.