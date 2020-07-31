Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму, который столкнулся со стоящим грузовиком, дети не пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Крыма. Авария произошла около 06:40 в Белогорском районе на автодороге "Таврида", возле села Русаковка.

с чего всё началось

Крупное ДТП произошло на трассе «Таврида» около Белогорска в Крыму. Микроавтобус врезался в грузовик, погибли восемь человек, в том числе водитель маршрутки. Девятый скончался в больнице Симферополя, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Девять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

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