Происшествия
ИзвестияЧисло погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти
ДТП произошло утром 31 июля на участке «Тавриды» от Белогорска до Симферополя. Микроавтобус Mercedes sprinter врезался в стоящий грузовик «КамАЗ» с прицепом. Согласно последним данным, десять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму и в настоящее время находятся в больницах.
Читать в источнике
Оценить569
с чего всё началось
Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму, который столкнулся со стоящим грузовиком, дети не пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Крыма. Авария произошла около 06:40 в Белогорском районе на автодороге "Таврида", возле села Русаковка.ТАСС01:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 02:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию
CT news вчера в 04:04
Технологии
Китай запустил собственную навигационную систему BeiDou-3
BeiDou, или BDS, является крупнейшей космической системой Китая и одной из четырех глобальных навигационных сетей наряду с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo.
REGNUM 01:22
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Баскетбол
«Лейкерс» обыграли «Клипперс» в матче НБА благодаря 34 очкам Дэвиса
Встреча завершилась со счетом 103:101. Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис.
ТАСС Спорт 00:17
Политика
Лукашенко поручил разобраться с задержанием россиян в Белоруссии
Задержание в Белоруссии 33 граждан России, которых правоохранительные органы республики считают сотрудниками частной военной компании Вагнера, является чрезвычайным происшествием.
Профиль 29 июля в 12:39
Киберспорт
В Epic Games Store появились достижения
CyberSport.ru 29 июля в 18:05
Экономика
В Южной Осетии установили новый прожиточный минимум
Цхинвал, 29 июля 2020, 15:22 — REGNUM Прожиточный минимум по итогам второго квартала в Южной Осетии решили поднять на 3,7% во время заседания правительства, проходившего 29 июля.
REGNUM 29 июля в 08:22
Общество
Смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми в мире
Китайские смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми на планете, компания стала лидером по итогам второго квартала 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО вчера в 07:08
Религия
Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
RT на русском 02:23
Футбол
Дзюба продлил контракт с «Зенитом»
Капитал страны вчера в 06:36
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru вчера в 12:34
Экономика
Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей
Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд.
Газета.Ru вчера в 14:22
Здоровье
Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации после коронавируса
Министерство здравоохранения России утвердило методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 21:10
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В Минске при усиленных мерах безопасности прошел многотысячный пикет кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 15:18
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Саша Черно впервые стала мамой
Александра Черно, наиболее известная по своему участию в российском телешоу "Дом-2", наконец стала матерью.
CT news вчера в 18:06
Политика
Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.
Московский Комсомолец 02:15
Игры
CD Projekt предупредила о мошеннических письмах в связи с Cyberpunk 2077
Предупреждение о появившихся письмах, рассылаемых от имени CD Projekt, сделала компания 30 июля на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна вчера в 16:19
Армия и оружие
ВДВ получат багги на базе новейшего бронеавтомобиля «Стрела»
Подразделения ВДВ в скором времени получат на вооружение новый скоростной багги, разработка которого ведется на базе новейшего семейства броневиков "Стрела".
Военное обозрение 01:50
Шоу-бизнес
Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения
Американский рэп-исполнитель Колсон Бэйкер, более известный под своим творческим псевдонимом Mcahine Gun Kelly, подтвердил фанатские догадки о его отношениях с актрисой Меган Фокс.
CT news вчера в 18:15
Политика
Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии
Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК вчера в 07:41
Политика
Офис Зеленского отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Ранее «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ) сообщил, что Киев намерен инициировать экстрадицию из Белоруссии задержанных накануне граждан России.
Rambler News Service вчера в 13:37
Происшествия
В Новосибирске от коронавируса умерли еще семь человек
Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в регионе за минувшие сутки. Таковы данные оперативного штаба на утро 31 июля.
Atas.info 01:51
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Известия вчера в 14:00
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru вчера в 07:18
Общество
Тесты Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат
Оба теста на коронавирус советника генерального директора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова показали отрицательные результаты, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Ведомости 02:08
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Экс-участница юмористического шоу Уральские пельмени Юлия Михалкова рассказала подписчикам о работе в новом комедийном проекте на телеканале СТС, где она успела примерить множество образов.
iReactor вчера в 07:41
Здоровье
В Курской областной больнице назначен главврач
В прошлом году был назначен замглавврача по хирургии в клинической больнице № 81 им. В.В. Вересаева в Москве.
Kursk.com вчера в 17:13
Авто
Очередь за новым Ford Bronco растянулась на 1,5 года
Ажиотажный спрос на Ford Bronco может привести к тому, что клиенты, которые хотят приобрести внедорожник у дилера, а не по предварительному заказу, будут ждать машину 18 месяцев, то есть более полутора лет.
Автостат 01:46
Экономика
Банки захотели брать деньги со счетов россиян без спроса
Крупнейшие российские банки захотели получить право брать деньги со счетов россиян без спроса, если с его владельцем долгое время не удается выйти на связь и обновить о нем сведения.
Lenta.ru 01:48