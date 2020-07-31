Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму, который столкнулся со стоящим грузовиком, дети не пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Крыма. Авария произошла около 06:40 в Белогорском районе на автодороге "Таврида", возле села Русаковка.

с чего всё началось

ДТП произошло утром 31 июля на участке «Тавриды» от Белогорска до Симферополя. Микроавтобус Mercedes sprinter врезался в стоящий грузовик «КамАЗ» с прицепом. Согласно последним данным, десять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Крыму и в настоящее время находятся в больницах.

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму выросло до девяти

Технологии Китай запустил собственную навигационную систему BeiDou-3 BeiDou, или BDS, является крупнейшей космической системой Китая и одной из четырех глобальных навигационных сетей наряду с американской GPS, российской ГЛОНАСС и европейской Galileo. 39

Экономика Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян. 96

Баскетбол «Лейкерс» обыграли «Клипперс» в матче НБА благодаря 34 очкам Дэвиса Встреча завершилась со счетом 103:101. Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард "Лейкерс" Энтони Дэвис.

Политика Лукашенко поручил разобраться с задержанием россиян в Белоруссии Задержание в Белоруссии 33 граждан России, которых правоохранительные органы республики считают сотрудниками частной военной компании Вагнера, является чрезвычайным происшествием.

Экономика В Южной Осетии установили новый прожиточный минимум Цхинвал, 29 июля 2020, 15:22 — REGNUM Прожиточный минимум по итогам второго квартала в Южной Осетии решили поднять на 3,7% во время заседания правительства, проходившего 29 июля. 124

Общество Смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми в мире Китайские смартфоны Huawei впервые стали самыми продаваемыми на планете, компания стала лидером по итогам второго квартала 2020 года, сообщает Федеральное агентство новостей. 45

Экономика Путин пообещал выделить Иркутской области 10 млрд рублей Кобзев пояснил, что в рамках соглашения с Минфином России Иркутская область должна сократить свои расходы на 22 млрд руб. Однако, по словам губернатора, регион в состоянии урезать бюджет только на 10-12 млрд. 71

Политика Москалькова прокомментировала задержание россиян в Белоруссии Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об отсутствии обоснованных и достаточных доказательств вины задержанных в Белоруссии россиян.

Игры CD Projekt предупредила о мошеннических письмах в связи с Cyberpunk 2077 Предупреждение о появившихся письмах, рассылаемых от имени CD Projekt, сделала компания 30 июля на своей странице в Twitter.

Армия и оружие ВДВ получат багги на базе новейшего бронеавтомобиля «Стрела» Подразделения ВДВ в скором времени получат на вооружение новый скоростной багги, разработка которого ведется на базе новейшего семейства броневиков "Стрела".

Шоу-бизнес Меган Фокс и Machine Gun Kelly подтвердили свои отношения Американский рэп-исполнитель Колсон Бэйкер, более известный под своим творческим псевдонимом Mcahine Gun Kelly, подтвердил фанатские догадки о его отношениях с актрисой Меган Фокс. 2

Политика Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки. 7

Политика Офис Зеленского отреагировал на задержание россиян в Белоруссии Ранее «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ) сообщил, что Киев намерен инициировать экстрадицию из Белоруссии задержанных накануне граждан России.

Происшествия В Новосибирске от коронавируса умерли еще семь человек Еще семь пациентов с коронавирусом скончались в регионе за минувшие сутки. Таковы данные оперативного штаба на утро 31 июля. 8

Общество ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence. 191

Происшествия Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа 1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт. 1,4K

Общество Тесты Сафронова на коронавирус показали отрицательный результат Оба теста на коронавирус советника генерального директора «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова показали отрицательные результаты, сообщила «Интерфаксу» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Здоровье В Курской областной больнице назначен главврач В прошлом году был назначен замглавврача по хирургии в клинической больнице № 81 им. В.В. Вересаева в Москве. 2

Авто Очередь за новым Ford Bronco растянулась на 1,5 года Ажиотажный спрос на Ford Bronco может привести к тому, что клиенты, которые хотят приобрести внедорожник у дилера, а не по предварительному заказу, будут ждать машину 18 месяцев, то есть более полутора лет. 2