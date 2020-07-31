Происшествия

ТАССТАССЧисло пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10

Число пострадавших в результате аварии с автобусом и грузовиком в Белогорском районе Крыма возросло до 10, сообщили ТАСС пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым. Ранее сообщалось о восьми погибших и семерых пострадавших.
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с чего всё началось

В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек

Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму, который столкнулся со стоящим грузовиком, дети не пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Крыма. Авария произошла около 06:40 в Белогорском районе на автодороге "Таврида", возле села Русаковка.
ТАСС01:10

Подробнее о событии

Опубликовано видео с места крупного ДТП в Крыму

РИА Новости03:24

Среди жертв ДТП в Крыму оказались туристы

Газета.Ru03:10

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму возросло до 10

ТАСС01:53

Девять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму

Коммерсантъ00:48

Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму

РЕН ТВвчера в 23:57

Водитель попавшего в ДТП микроавтобуса в Крыму погиб

Интерфакс02:03

Опубликован список погибших в ДТП с микроавтобусом в Крыму

Известия03:18
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Музыка

Светлана Лобода сняла новый клип с Pharaoh и Ксенией Собчак

Актуальные Новости вчера в 10:34
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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Интерфакс вчера в 05:47
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Футбол

Футболисты РПЛ Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд

Москва, 31 июля 2020, 10:16 — REGNUM В Московский городской суд приехали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, передаёт 31 июля корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:16
1
Происшествия

Число жертв ДТП с микроавтобусом в Крыму увеличилось до девяти

Число жертв столкновения микроавтобуса с грузовиком на трассе «Таврида» в Крыму увеличилось до девяти. Об этом сообщили в местном Минздраве.
RT на русском 02:39
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Происшествия

Саратовский депутат в думе отбил пикетчицу у сотрудников полиции

Четвертая Власть 02:22
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Космос

НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год

РИА Новости 28 июля в 11:00
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о погоде в России в августе

Москва, 31 июля 2020, 05:08 — REGNUM Превышение средней температуры воздуха ожидается в августе на большей части территории России, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью телеканалу «360».
REGNUM вчера в 22:08
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Религия

Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам

Мусульмане провели утреннюю праздничную молитву в честь праздника Курбан-байрам 31 июля.
RT на русском 00:52
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Происшествия

В отношении депутата Галяминой возбудили дело за многократное участие в незаконных акциях

Следователи возбудили уголовное дело в отношении муниципального депутата одного из районов Москвы Юлии Галяминой за неоднократное участие в несанкционированных акциях.
ТАСС 04:08
1
Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа

Lenta.ru вчера в 07:18
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Общество

ГП подала иск об изъятии имущества экс-главы управления ФТС

Генпрокуратура России подала гражданский иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника управления ФТС России Александра Кизлыка на общую сумму более 121 млн рублей.
RT на русском 03:57
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Происшествия

ФСБ ликвидировала в Волгоградской области ячейку исламистов

РИА Новости 02:51
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Шоу-бизнес

Полина Гагарина шокировала поклонников худобой

Надо сказать, что Полина Гагарина может похвастаться отличной фигурой. Когда -то певице удалось сбросить нескольких десятков килограммов.
Shraibikus News вчера в 08:28
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Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru вчера в 15:31
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Общество

В России за сутки умер 161 пациент с коронавирусом

В России за сутки зафиксирован 161 летальный исход среди пациентов с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в стране увеличилось до 13 963.
RT на русском 03:36
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Автоспорт

Пилот «Формулы-1» Перес заразился коронавирусом

REGNUM 02:02
1
Политика

Посол допустил работу задержанных в Белоруссии россиян в ЧОПе

Задержанные в Белоруссии россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
Известия вчера в 12:17
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Происшествия

В Саратовской области от коронавируса умерли 59 человек

В Саратовской области от коронавируса умер еще один человек.
Четвертая Власть 03:43
Происшествия

Родственники умершего больного ворвались в больницу в Саратове с требованием выдать труп

Несколько десятков человек, родственники умершего пациента устроили дебош в саратовской больнице.
ТАСС 03:16
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Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в августе 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
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Политика

Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу

Киев готов искать компромиссные решения по Донбассу, заявил в интервью РБК-Украина бывший президент страны Леонид Кравчук.
Российская газета 02:37
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Политика

Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»

Аргументы недели 00:59
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Шоу-бизнес

Звезда «Приключений Электроника» женился в пятый раз

54-летний актёр Владимир Торсуев, прославившейся ещё в детстве после съёмок вместе с братом-близнецом в фильме "Приключения Электроника", женился в пятый раз.
Life.ru вчера в 14:29
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Сериал «Хранители» стал лидером по числу номинаций на премию «Эмми»

Слово и Дело 29 июля в 02:18
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Экономика

Золото дорожает более чем на 1% на ослаблении доллара

Цена на золото в пятницу утром увеличивается более чем на 1% следом за снижением курса доллара, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 02:15
Общество

Еще 5482 случая коронавируса выявлено в России за сутки

Коронавирус обнаружили у 5482 человек в России за минувшие сутки, передает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в пятницу, 31 июля.
Вечерняя Москва 03:30
Политика

Путин поручил проработать не вошедшие в Конституцию поправки

Президент поручил правительству проанализировать совместно с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию поступившие в рабочую группу обращения, которые не были учтены при подготовке поправок.
Российская газета 03:59
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Общество

В Крыму за сутки выявили 28 новых случаев коронавируса

Всего на территории Республики Крым заболели коронавирусом 1204 человека, выздоровели – 912.
Вести.Севастополь 02:52
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Общество

Ежемесячные выплаты инвалидам стали выплачивать без заявлений

Пенсионный фонд начал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без заявлений, сообщили в ведомстве.
Российская газета вчера в 11:11
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Футбол

«Барселона» представила черную форму на следующий сезон

Газета.Ru 03:29
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