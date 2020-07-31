Происшествия
КоммерсантъДевять человек погибли в аварии с микроавтобусом в Крыму
На трассе «Таврида» в Крыму произошло столкновение Mercedes Sprinter и «КамАЗа». Девять человек погибли, около десяти пострадали. Предварительно, водитель микроавтобуса уснул за рулем.
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с чего всё началось
Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Крыму, который столкнулся со стоящим грузовиком, дети не пострадали, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС Крыма. Авария произошла около 06:40 в Белогорском районе на автодороге "Таврида", возле села Русаковка.ТАСС01:10
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Политика
Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне не нарушали закон
Россияне, которых задержали в Белоруссии, являются сотрудниками частного охранного предприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ФАН 06:14
Технологии
В Китае запустили навигационную систему BeiDou-3
Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин объявил о запуске новой навигационной системы BeiDou-3.
Деловое.ТВ 04:44
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве
Супруга рэпера Энди Картрайта задержана по подозрению в его убийстве, после того как в квартире в Санкт-Петерурге были найдены расчленённые останки артиста.
RT на русском 06:52
Политика
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбудили дело о терактах
В отношении задержанных в Белоруссии россиян возбуждено уголовное дело за подготовку терактов.
МонаВиста вчера в 03:18
Политика
Козак заявил о выходе России из переговоров советников по Донбассу
Заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников.
Lenta.ru вчера в 22:14
Экономика
Роман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold
Покупателем стала Fortiana Holdings Limited Владислава Свиблова Владислав Свиблов приобретает у Романа Абрамовича и партнеров 40,06% акций золотодобывающего холдинга Highland Gold за $574,3 млн.
Коммерсантъ 06:24
Экономика
Минфин планирует сократить финансирование «Роскосмоса»
В приложении, касающемся космических программ, сообщается, что в каждый год в течение 2021–2023 гг. расходы по космическим программам могут быть сокращены примерно на 20 млрд руб.
Ведомости вчера в 17:06
Гаджеты
Nokia выпустила 65-дюймовый телевизор за 870 долларов
ITZine.ru 02:19
Политика
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
В столице Белоруссии при усиленных мерах безопасности провели многотысячный пикет кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, передает РИА Новости.
Live24 02:37
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации выезжающим за рубеж туристам
Москва, 31 июля 2020, 09:40 — REGNUM Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам, выезжающим на отдых за границу после открытия международного сообщения с 1 августа 2020 года.
REGNUM 02:40
Шоу-бизнес
Народная артистка России Екатерина Жемчужная попала в больницу
В Москве госпитализирована народная артистка России Екатерина Жемчужная. Как сообщает телеграм-канал Mash, ей стало плохо еще накануне.
Территория новостей 06:49
Религия
Мусульмане отмечают праздник Курбан-байрам
Мусульмане провели утреннюю праздничную молитву в честь праздника Курбан-байрам 31 июля.
RT на русском 00:52
Происшествия
Добровинский предположил обвинительный вердикт по делу Ефремова
Добровинский отметил, что его доверители (он представляет троих из четырех потерпевших) не хотели досудебных денежных отношений с Ефремовым.
Известия вчера в 14:00
Политика
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу, заявил о готовности идти на компромиссы для разрешения конфликта на юго-востоке Украины.
РБК 04:51
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Курс доллара растет на 0,36% — до ₽73,38. Евро укрепляется к рублю девять торговых сессий подряд.
РБК 03:06
Происшествия
ФСБ пресекла деятельность ячейки исламистов в Волгоградской области
RT на русском 02:55
Политика
Украинцы высмеяли слова Зеленского о «бомбящих всех самолетах»
Аргументы недели 00:59
Происшествия
Найдена затонувшая в Керченском проливе бронемашина
Бронемашина затонула при форсировании Керченского пролива 25 июля.
Победа РФ 05:06
Футбол
«Барселона» представила черный комплект формы на следующий сезон
Российская газета 05:29
Шоу-бизнес
Новый выпуск "Что было дальше?" разочаровал даже фанатов, которые ни разу не засмеялись за всё шоу
Последний выпуск был не просто несмешной — многие фанаты передачи обвинили некогда любимых комиков в неподобающем поведении.
Life.ru 06:10
Общество
Беглов усомнился в подписанном им законе о малых барах в Петербурге
Принятие в Санкт-Петербурге закона «о наливайках», который запретит продажу алкоголя в барах с площадью зала менее 50 кв. м, было поспешным, сперва нужно было изучить вопрос, заявил губернатор Александр Беглов в эфире телеканала «78».
РБК 06:12
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news вчера в 13:41
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил новый Lada Largus Cross Quest
Облик авто в спецверсии фактически ничем не отличается от "стандартного" исполнения, но такому универсалу достался дополнительный пакет вибро- и шумоизоляции, другие передние кресла с эффективной боковой поддержкой и опцией 3-ступенчатого обогрева, оригинальные легкосплавные диски, а для отделки салона используется ткань и экокожа.
Новые автомобили вчера в 12:23
Футбол
«Парма» не захотела платить 18 млн евро за трансфер Алексея Миранчука
Как сообщает Calciomercato, этот трансфер обошелся бы "Парме" в 18 миллионов евро. Итальянцы посчитали такую стоимость завышенной.
Вести.Ru 06:40
Спорт
World Athletics предоставила ВФЛА отсрочку для уплаты штрафа
RT на русском 03:25
Политика
В США внесли законопроект о ежегодной военной помощи Украине
В прошлом году американцы заморозили выделение военной помощи украинской стороне.
Говорит Москва 04:15
Экономика
ВВП Евросоюза снизился во втором квартале на 14,4%
Брюссель, 31 июля 2020, 12:48 — REGNUM Согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
REGNUM 05:48
Происшествия
Поезда начали без остановки проезжать станцию метро в центре Москвы
Поезда московского метрополитена проезжают станцию «Полянка» Серпуховско-Тимирязевской линии без остановки по требованию полиции, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Lenta.ru 06:56